Donald Trump afirma que Irán quiere negociar tras amenazas

El presidente estadounidense Donald Trump indicó que Irán quiere negociar con Washington luego de que él amenazara con atacar a la República Islámica por reprimir manifestaciones a nivel nacional, en las que según dijeron activistas el lunes han muerto al menos 599 personas.

El gobierno iraní no ha hecho declaraciones sobre los comentarios de Trump, efectuados después que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán viajara a Irán el fin de semana. Sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente después de que Trump ha establecido exigencias estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que el gobierno iraní insiste es crucial para defender al país.

En declaraciones con diplomáticos extranjeros en Teherán, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que “la situación ha quedado bajo control total”, y a la vez culpó a Israel y a Estados Unidos por la violencia, sin ofrecer pruebas.

TE RECOMENDAMOS: Relaciones diplomáticas Diosdado Cabello afirma que se avanza en reapertura de embajadas venezolanas en EU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

“Es por eso que las protestas se tornaron violentas y sangrientas, con el fin de darle una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, manifestó Araghchi en comentarios transmitidos por la cadena satelital de noticias Al Jazeera, financiada por Qatar. Al Jazeera ha podido reportar en vivo desde el interior del país a pesar del corte de internet.

Sin embargo, Araghchi agregó que Irán está “abierto a la diplomacia”. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, indicó que sigue abierto un canal con Estados Unidos, pero que las conversaciones deben basarse en “la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas, no en una negociación que sea unilateral y basada en la imposición”.

Por su parte, manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza luego de días de protestas contra el gobierno del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años. La televisión estatal iraní transmitió cánticos de la multitud, en la que aparentemente había decenas de miles de personas, las cuales gritaban “¡muerte a Estados Unidos!” y ”¡muerte a Israel!”

Otros clamaban: “¡Muerte a los enemigos de Dios!”. El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, una foto quemada del líder supremo Alí Jamenei. ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT