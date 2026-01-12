Trump corta petróleo a Cuba y lanza ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un endurecimiento de la política hacia Cuba al asegurar que la isla dejará de recibir petróleo y recursos financieros procedentes de Venezuela, una relación que, según el magnate, se sostuvo durante años a cambio de servicios de seguridad brindados por La Habana a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La advertencia fue difundida ayer a través de Truth Social, donde el republicano afirmó que esa etapa llegó a su fin tras la reciente captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

Donald Trump sostuvo que Cuba “vivió durante muchos años” gracias al crudo y al dinero venezolanos, y aseguró que, tras la intervención militar de EU en Venezuela, Caracas ya no requiere apoyo externo. “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”, escribió, al tiempo que exhortó a las autoridades cubanas a alcanzar un acuerdo con su administración “antes de que sea demasiado tarde”.

El Dato: El secretario de Energía de EU, Chris Wright, dijo que Chevron, Shell, Repsol y ENI “elevarán de inmediato” su inversión en Venezuela tras su reunión con Trump.

En su mensaje, el mandatario estadounidense vinculó el fin de los envíos energéticos con la operación militar denominada Resolución Absoluta, llevada a cabo el pasado 3 de enero. De acuerdo con información difundida por el gobierno cubano, esa incursión dejó al menos 56 militares muertos, entre ellos 32 ciudadanos cubanos que formaban parte de labores de seguridad en territorio venezolano. Trump afirmó que “la mayoría” de los efectivos cubanos desplegados murieron durante el ataque y añadió que, tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, Venezuela “ya no necesita protección” de lo que calificó como “matones y extorsionadores”.

“Ahora Venezuela tiene a Estados Unidos para protegerla, con el ejército más poderoso del mundo, y lo haremos”, dijo Trump. El republicano insistió en que la isla debe negociar para evitar un mayor aislamiento.

CUBA DENUNCIA COERCIÓN. Por su parte, el gobierno cubano respondió los señalamientos del presidente estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que Cuba “no recibe ni ha recibido nunca” compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a ningún país. En un mensaje difundido en redes sociales, el canciller rechazó las acusaciones y cuestionó la política exterior de Washington.

“El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no sólo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, afirmó Rodríguez. Añadió que, a diferencia de Estados Unidos, el gobierno cubano no practica el mercenarismo, el chantaje ni la coerción militar contra otros Estados.

El canciller también defendió el derecho de la isla a importar combustible de cualquier mercado dispuesto a exportarlo, sin interferencias externas ni medidas coercitivas unilaterales. Subrayó que Cuba tiene pleno derecho a desarrollar relaciones comerciales conforme a su soberanía y a las normas internacionales.

En tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondió a las advertencias con un mensaje de rechazo a la presión estadounidense. A través de redes sociales, afirmó que Washington no tiene autoridad moral para dictar condiciones a la isla y lo acusó de convertir “todo en negocio, incluso las vidas humanas”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos hace 66 años, y no amenaza; se prepara, dispuesta a defender la patria hasta la última gota de sangre”, expresó Díaz-Canel, al reiterar la postura de resistencia del gobierno cubano frente a las sanciones.

Las autoridades de La Habana señalaron que la cancelación de los envíos de petróleo profundiza una situación ya compleja para la población, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades para sostener la generación eléctrica. Cuba depende del crudo importado para mantener en funcionamiento sus centrales y su transporte, y Venezuela fue su principal proveedor, complementado por envíos menores de otros países, incluido México.

ACLARACIÓN DEL NOBEL. Mientras tanto, el Instituto Nobel noruego emitió un comunicado para aclarar declaraciones de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien sugirió que podría transferir el Premio Nobel de la Paz 2025 a Donald Trump como un gesto de agradecimiento por la captura de Nicolás Maduro.

El Comité Noruego del Nobel precisó que los premios otorgados no pueden ser transferidos, compartidos ni revocados, conforme a los estatutos de la Fundación Nobel. “Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros”, señalaron el Comité y el Instituto en un pronunciamiento oficial, subrayando que la decisión es definitiva y permanente.

La aclaración se dio después de que Machado mencionara la posibilidad de ceder el galardón como acto simbólico.

