Van más de 600 manifestantes muertos por protestas en Irán, según ONG europea

La más reciente ola de protestas en Irán habría dejado al menos 648 manifestantes muertos, según una ONG con sede en Europa, lo cual representa un aumento considerable desde los 538 registrados por una organización estadounidense el fin de semana.

De acuerdo con Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, hasta ahora se han confirmado 648 manifestantes fallecidos desde que comenzaron las protestas el 27 de diciembre, cifra basada únicamente en casos verificados a través de dos fuentes independientes, entre ellas hospitales y centros a los que son trasladados los cuerpos.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, la bandera del león y el sol. ı Foto: Reuters

La organización precisó que entre las víctimas hay al menos nueve menores de edad y miles de personas heridas, además de más de 10 mil detenidos.

TE RECOMENDAMOS: Golpe al tráfico marítimo de drogas Incautan a buque casi 10 toneladas de cocaína oculta en cargamento de sal en el Atlántico

Al respecto, IHRNGO advirtió que el número real de muertos podría ser considerablemente mayor y no descartó que la cifra final alcance varios miles, debido a las limitaciones para acceder a información tras el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, una foto quemada del líder supremo Alí Jamenei. ı Foto: Reuters

En este contexto, el grupo alertó también sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales, tras denunciar el caso de un joven detenido que habría sido condenado a muerte pocos días después de su arresto.

Por otro lado, la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, informó que al menos 544 personas han perdido la vida durante las protestas, aunque mantiene 579 casos adicionales bajo investigación, lo que podría elevar el número total de víctimas mortales por encima del millar, según sus propios registros.

Aspecto de las manifestaciones en Irán. ı Foto: Especial.

A propósito de la respuesta oficial, medios estatales iraníes han reportado la muerte de al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos efectivos del Ejército, la policía y el aparato judicial, una cifra que, según estos reportes, no incluye los fallecimientos ocurridos en Teherán.

De esta forma, las cifras actuales se suman a un historial de represión documentado en protestas anteriores. En movilizaciones previas, como las de 2017-2018 o el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, organizaciones civiles contabilizaron decenas y luego cientos de fallecidos, además de miles de detenciones.

Finalmente, organizaciones de derechos humanos coinciden en que el balance de muertos de la actual crisis podría seguir aumentando conforme se conozcan nuevos datos.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am