Obrero insulta a Trump y él responde con señal obscena | VIDEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento polémico este martes durante una visita a la planta de ensamblaje de camionetas Ford F-150 en Dearborn, Michigan.

En un video difundido en redes se observa al mandatario reaccionar a un increpador con una seña obscena —el dedo medio levantado— después de que una persona lo llamó “protector de pedófilos” mientras recorría las instalaciones.

🇺🇸 Donald Trump fue increpado con gritos de “pedófilo” en una fábrica de autos en Detroit, en alusión al caso Epstein. El mandatario respondió con un “fuck you” y levantó el dedo medio ante los presentes.

Las imágenes, que circulan desde la tarde del martes, muestran a Trump caminando por un pasillo elevado sobre el piso de producción cuando alguien fuera de cámara parece gritarle desde abajo. Tras voltearse brevemente, Trump parece decir “fuck you” (“que te jodan”) y levantar el dedo medio antes de continuar su recorrido.

El incidente se produjo justo antes de que Trump ofreciera un discurso en el Detroit Economic Club como parte de una visita centrada en su agenda económica y su apoyo a la industria manufacturera estadounidense. Durante el recorrido, otros empleados de la planta estrecharon la mano del presidente y se tomaron fotografías con él, según reportes de medios internacionales.

La expresión del trabajador que se escucha en el video aludió, aparentemente, a la controversia alrededor de la relación pasada de Trump con el financista Jeffrey Epstein y la lenta publicación de documentos federales vinculados a ese caso.

Epstein, condenado por delitos sexuales y muerto en prisión en 2019, ha sido objeto de investigaciones y debates públicos sobre la divulgación de archivos oficiales. Aunque Trump fue fotografiado en el pasado en eventos con Epstein, no ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con los casos de Epstein

La reacción de Trump generó rápidamente reacciones en redes sociales y en distintos sectores del espectro político, intensificando un debate sobre el comportamiento del presidente en actos públicos y el clima de confrontación que rodea su figura en medio de su gestión y su papel en el ciclo electoral de 2026.

