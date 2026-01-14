FBI catea vivienda de periodista del Washington Post para incautarle documentos

Agentes del FBI registraron la casa de una reportera del Washington Post este miércoles como parte de una investigación sobre un contratista del Gobierno acusado de llevarse a casa secretos gubernamentales, reveló el periódico.

El FBI registró los dispositivos de la periodista Hannah Natanson y confiscó un teléfono y un reloj Garmin en su casa en Virginia, reportó el Post.

Hannah Natanson cubre la transformación del Gobierno federal bajo la Administración del Presidente Donald Trump y recientemente publicó un artículo describiendo cómo consiguió cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla “la susurradora del Gobierno federal”.

Aunque las investigaciones sobre documentos clasificados no son inusuales, el registro de la casa de una reportera marca un paso en los esfuerzos del Gobierno para reprimir las filtraciones.

La Secretaria de Justicia Pam Bondi declaró que el registro se realizó a petición del Pentágono.

La Administración del presidente Donald Trump “no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, cuando se reportan, representan un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra Nación y los valientes hombres y mujeres que están sirviendo a nuestro país”, escribió Bondi en X.

Una declaración jurada indica que el registro está relacionado con una investigación sobre un administrador de sistemas en Maryland, a quien las autoridades alegan que se llevó a casa informes clasificados, reportó el periódico.

El administrador de sistemas Aurelio Perez-Lugones fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.

Perez-Lugones, quien tenía exclusiva autorización de seguridad, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo.

En un registro de su casa y carro en Maryland este mes, las autoridades encontraron documentos marcados como “SECRETO”, incluyendo uno en una lonchera, según documentos judiciales.

Un portavoz del FBI se negó a comentar este miércoles. Los funcionarios del Departamento de Justicia no respondieron a una solicitud de comentarios.

El Washington Post dijo que estaba monitoreando y revisando la situación. Se envió un correo electrónico solicitando comentarios a los abogados de Perez-Lugones.

A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y revisado directrices internas que rigen cómo responderá a filtraciones de prensa. En abril, Bondi emitió nuevas directrices diciendo que los fiscales volverían a tener la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.

Las medidas rescindieron una política de la administración Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante investigaciones de filtraciones, una práctica largamente criticada por organizaciones de noticias y grupos de libertad de prensa.

