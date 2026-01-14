Groenlandia prefiere a Dinamarca que a EU

LA GENTE camina por una calle en el centro de Nuuk, Groenlandia, ayer.

EL PRIMER MINISTRO de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó ayer que su país prefiere seguir formando parte del Reino de Dinamarca antes que convertirse en un territorio de Estados Unidos, en respuesta a las recientes amenazas del presidente Donald Trump para tomar el control de la isla ártica por motivos de seguridad nacional.

En una conferencia de prensa conjunta en Copenhague con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Nielsen subrayó que Groenlandia “no está en venta” y que el futuro del territorio debe ser decidido exclusivamente por sus habitantes, conforme al Estatuto de Autonomía. Calificó la situación como “muy grave” debido a la fuerte presión externa y llamó a mantener la unidad dentro del Reino de Dinamarca.

Las declaraciones se producen antes de la reunión prevista este miércoles en Washington entre los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Nielsen aseguró que el mensaje será claro: Groenlandia es un Estado de derecho y seguirá siendo parte de la alianza occidental, pero no aceptará imposiciones externas.

Frederiksen calificó de “inaceptable” la presión de EU y advirtió que “lo más difícil está por venir”.