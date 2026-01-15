Magnate valora golpe rápido contra Irán

Mujer llora durante el funeral de las fuerzas de seguridad que murieron en las protestas en Teherán, ayer.

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a sus asesores que cualquier acción militar contra Irán debería ser “rápida y decisiva”, sin extenderse durante semanas o meses, de acuerdo con información difundida por NBC News. Funcionarios citados bajo condición de anonimato señalaron que el magnate insistió en que, si se actúa, sea de manera definitiva, aunque su equipo de seguridad no le garantizó que un ataque provoque un colapso inmediato del régimen iraní.

Según el reporte, Trump ya delineó los objetivos de una eventual operación militar y el Departamento de Defensa ha preparado y ajustado opciones para cumplirlos. Durante la semana, altos funcionarios sostuvieron reuniones en la Casa Blanca para analizar posibles represalias, así como la seguridad de tropas estadounidenses y aliados en Oriente Medio, en medio de preocupaciones por la capacidad de Washington para protegerse ante una respuesta agresiva de Teherán.

El Tip: Varios países advierten a las personas que eviten viajar a Irán o que salgan de inmediato debido a la represión de las protestas contra el gobierno en ese país.

Asimismo, el republicano aseguró que fue informado de que las ejecuciones de manifestantes en Irán habrían cesado. “Nos han dicho que las muertes se han detenido y que no habrá ejecuciones”, afirmó en la Oficina Oval, aunque matizó que su gobierno observará el proceso antes de tomar decisiones. Se negó a descartar una acción militar y reiteró que esperará para verificar la información recibida.

12 mil personas murieron en Irán dice Reza Pahlavi

Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi pidió a Trump no repetir el ataque de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes y llamó a una salida diplomática. En entrevistas con Fox News, sostuvo que Irán está dispuesto a negociar, pero defendió el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos como un derecho legítimo. Además, negó que exista un plan para ejecutar a manifestantes detenidos.