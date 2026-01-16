Revelan cómo fue el rescate de la venezolana María Corina Machado para ir a recibir el Nobel | VIDEO

La venezolana María Corina Machado, en el momento de su rescate.

Este viernes 16 de enero del 2026 se reveló en redes sociales un video donde se muestra cómo fue el rescate de María Corina Machado, en alta mar tras salir de Venezuela rumbo a Europa para ir a recibir el Premio Nobel.

En medio de la oscuridad del Mar Caribe se escucha una voz en inglés que exclama: “¡María!”, enseguida, María Corina Machado responde y luego se presenta.

De esta manera arranca el video inédito sobre el operativo que sacó a María Corina Machado de Venezuela hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, a principios de diciembre.

🇻🇪 | HISTÓRICO — La empresa de seguridad privada Grey Bull revela el momento en el que rescatan a Maria Corina Machado perdida en el medio del mar en la operación para ir a recibir el Premio Nobel.



Increíble que exista gente que pueda dudar de esta mujer. Es impresionante. pic.twitter.com/slAYhokyl8 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 16, 2026

Bajo el título “Operación Dinamita Dorada”, se conocieron las primeras imágenes de cómo fue el escape de María Corina Machado desde Venezuela.

María Corina Machado estuvo en la clandestinidad desde los días posteriores a la elección presidencial del 28 de julio de 2024; escondida todo este tiempo, decidió salir del país para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Hasta ahora, esa huida del régimen de Nicolás Maduro permaneció oculta.

La operación fue liderada por el grupo “Grey Bull Rescue”, que se autodefine como “una organización liderada por veteranos que se despliega en zonas de guerra, zonas de desastre y entornos desfavorecidos para rescatar a estadounidenses y aliados, cuando nadie más puede hacerlo”.

Aseguran que llevan más de 8.419 vidas salvadas.

En el video, un hombre de gorra y barba que se presenta como Bryan, cuenta que van camino a salvar a María Corina Machado.

Se trata de Bryan Stern, un veterano de combate del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, que además fue socorrista tras el atentado a las Torres Gemelas; es el presidente y fundador de Grey Bull Rescue.

“Hoy es nueve de diciembre y estamos en Curazao partiendo en un bote para encontrarnos con María Corina Machado. Estuvimos acá por un mes trabajando en las opciones para la salida de Venezuela. Sacarla de donde está y llevarla a donde necesita es un verdadero desafío”, dice Stern, en un video filmado de día.

Lo siguiente son imágenes nocturnas, con el sonido del mar y el presidente de la fundación Grey Bull Rescue que menciona el nombre de la operación.

“Estamos en el bote 2 aquí en el punto de reunión del bote 1. No hemos tenido noticias de ellos desde hace bastante tiempo, pero no tienen comunicaciones, así que vamos a quedarnos aquí un rato”, agrega Stern.

En medio de la noche, filma el mapa de ubicación hasta que con una luz apuntan a un bote que flota en medio del agua. “¡María, Hola!”

Y llega la respuesta de María Corina Machado: “¡Hola!”.

El exmarie le pregunta si tiene alguna valija, ella contesta que tiene solo un bolso y se presenta ante ella. Lo siguiente es el momento en el que cambia de bote y dice que hace mucho frío.

Entonces, con una luz apuntando a su cara y con una gorra, la venezolana dice: “Soy María Corina Machado, estoy viva, segura y muy agradecida a Grey Bull”.

Después la edición tiene las fotos de María Corina Machado en tierra firme, ya en Curazao, que el punto más cercano a Venezuela lo tiene a solo 65 kilómetros.

Desde ahí, María Corina Machado viajó a Oslo, capital de Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz. Llegó el 12 de diciembre, un día después de la ceremonia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR