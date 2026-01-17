Trump baja las tensiones ante protestas en EU

Agentes federales de migración detienen a un manifestante la noche del jueves, en Minneapolis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que no había necesidad inmediata de invocar la ley de insurrección ante las protestas contra las redadas migratorias en Minesota, un día después de haber amenazado con recurrir a dicha norma.

“Si fuera necesario, la usaría. No creo que haya ninguna razón para usarla en este momento”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca, al ser preguntado sobre la ley que permite el despliegue de soldados en territorio estadunidense.

Las protestas estallaron tras la muerte a balazos, el 7 de enero, de una mujer, Renee Good, por un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), en Minneapolis, la ciudad más poblada de Minesota.

El Tip: El Departamento de Justicia iinició una indagatoria contra el gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis para determinar si obstaculizaron la labor del ICE.

No obstante, la tensión continúa en la ciudad, tras las protestas de los últimos días. Este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó la detención de 12 personas vinculadas a las protestas del jueves contra el ICE.

“Doce agitadores anti ICE fueron arrestados anoche por asaltar a agentes de la ley. Poner un solo dedo sobre un agente constituye un delito federal “, informó.

El DHS destacó en un comunicado lo que calificó de “éxito” de la Operación Metro Surge, “con el arresto de los peores delincuentes extranjeros ilegales de barrios de Minnesota, incluyendo estafadores, ladrones y narcotraficantes.

En medio de la creciente conflictividad, el presidente Trump ordenó el despliegue de refuerzos del ICE en Minneapolis, pese a la oposición de las autoridades locales, y el jueves llegó a amenazar con invocar la Ley de Insurrección para permitir la intervención del Ejército.

Por otro lado, la Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis reportó que dos niños, entre ellos un bebé de seis meses, fueron hospitalizados tras la utilización de gases lacrimógenos por parte de agentes federales durante las protestas del miércoles. El bebé estaba dentro de un vehículo y comenzó a presentar graves dificultades respiratorias.