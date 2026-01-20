Defienden las protestas anti ICE en iglesia bautista

LA PROTESTA contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizada el domingo dentro de una iglesia en St. Paul constituyó una actividad protegida por la Primera Enmienda, afirmó el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en entrevista con CNN. El funcionario sostuvo que las manifestaciones son consecuencia directa de la intensificación de operativos federales en el estado.

De acuerdo con Ellison, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a elevar la tensión social al reforzar la presencia de agentes migratorios. Señaló que más de 3 mil elementos de ICE han incrementado su actividad en Minnesota y que alrededor de mil 500 soldados en servicio activo han sido “amenazados”, lo que, dijo, explica el descontento ciudadano. No obstante, llamó a que todas las partes actúen dentro del marco de la ley.

El Tip: Varios líderes religiosos pidieron urgentemente que se protejan los derechos de los fieles y al mismo tiempo expresaron compasión por los inmigrantes.

Por su parte, el Departamento de Policía de Saint Paul informó que entre 30 y 40 manifestantes interrumpieron un servicio dominical en la iglesia Cities Church, lo que generó múltiples llamadas al 911. Cuando los agentes arribaron al lugar, el grupo ya se encontraba en el exterior del templo. La autoridad indicó que el caso sigue bajo investigación por posible alteración del orden público.

TE RECOMENDAMOS: Por reuniones con empresario chino Jerí ofrece aclarar reuniones en Perú

3 mil agentes federales de inmigración hay en Minnesota

Durante la protesta, los participantes corearon consignas contra ICE y mencionaron el nombre de Renee Good, madre de tres hijos que murió tras ser baleada por un agente migratorio en Minneapolis el pasado 7 de enero. Una organizadora explicó que el objetivo era protestar contra un pastor de la iglesia que también figura como funcionario local de ICE.

En tanto, la Convención Bautista de Minnesota-Wisconsin calificó el hecho como una violación a la paz civil. En contraste, autoridades federales anunciaron investigaciones por posibles violaciones a la ley.