Estados Unidos intercepta séptimo buque petrolero vinculado a Venezuela

Sagitta es el séptimo buque interceptado por Estados Unidos durante sus operaciones en el Caribe.

Estados Unidos interceptó este martes un séptimo buque petrolero presuntamente vinculado con Venezuela y que operaba pese a la “cuarentena” establecida por Donald Trump para impedir a embarcaciones sancionadas entrar o salir de aguas venezolanas.

De acuerdo con el Comando Sur (SOUTHCOM), tropas estadounidenses abordaron el buque Sagitta “sin incidentes”, una acción para “garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

De acuerdo con la plataforma MarineTraffic, el Sagitta es un petrolero registrado bajo diversas banderas como Liberia o Panamá y, según su matrícula (IMO 9296822), es propiedad de la empresa Sunne Co Limited, con sede en Hong Kong. La última ubicación recibida del buque data de hace más de dos meses , cuando salió del mar Báltico, al norte de Europa.

TE RECOMENDAMOS: Advertencia desde Washington Trump anuncia que pronto lanzará ataques terrestres contra cárteles de la droga

En 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al petrolero por su participación en el transporte de petróleo o productos petrolíferos rusos, violando las restricciones impuestas tras la invasión a Ucrania.

El 16 de diciembre de 2025, Trump anunció un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados vinculados al comercio petrolero de Venezuela. Al mismo tiempo, el republicano designó como una “organización terrorista extranjera” al gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro Moros, mientras acumulaba recursos militares en aguas internacionales del Caribe para presionar su renuncia. El líder chavista fue finalmente capturado el 3 de enero, tras una intervención militar en Caracas.

El Skipper fue el primer petrolero incautado frente a las costas venezolanas, el 10 de diciembre de 2025. Trump describió el buque asegurado como “el más grande jamás incautado” por Estados Unidos.

Los demás petroleros, el M/T Sophia, el M/T Veronica, también fueron incautados en aguas cercanas al país sudamericano, excepto el Bella 1, que fue incautado el 7 de enero en el Atlántico norte tras una persecución de tres semanas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr