Jerí ofrece aclarar reuniones en Perú

El presidente de transición de Perú, José Jerí, solicitó ayer comparecer ante la Fiscalía, la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría para esclarecer las reuniones fuera de registro oficial que sostuvo con un empresario chino, encuentros que se conocieron tras ser revelados por la prensa local.

Jerí envió comunicaciones casi idénticas al fiscal general interino, Tomás Gálvez, y al presidente de la comisión legislativa, Elvis Vergara, en las que manifestó su disposición a brindar declaraciones y aclaraciones cuando las autoridades lo consideren pertinente. Señaló que su decisión responde a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública.

El mandatario interino indicó que declarará dentro del marco constitucional y legal del Ministerio Público, así como respecto a la función de control que corresponde al Congreso de la República. Además, reiteró su voluntad de colaborar con las labores de fiscalización parlamentaria, con respeto al debido proceso.

La controversia surgió luego de que medios locales informaran que Jerí se reunió a finales de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de su propiedad, al que acudió encapuchado para evitar ser reconocido.