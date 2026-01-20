Magnate dice que sin Nobel ya no piensa sólo en la paz

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, durante una protesta contra la política de Trump en Nuuk, el 17 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz”. El mensaje, de carácter extraoficial, fue revelado inicialmente por PBS y posteriormente confirmado por el propio jefe de Gobierno noruego, quien reconoció la autenticidad del intercambio.

En la carta, el magnate vinculó directamente su postura con la falta del reconocimiento otorgado por el Comité Nobel y con sus reiteradas advertencias de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa. En el texto, el republicano sostuvo que, al no haber sido premiado por lo que describió como la detención de “ocho guerras y más”, ahora puede pensar en “lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos”, aunque subrayó que la paz seguirá siendo un elemento predominante.

El Dato: Trump no reveló a NBC News si usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Pero reiteró su amenaza de imponer aranceles a 8 países europeos, si no se llega a un acuerdo.

Støre explicó que el mensaje llegó poco después de que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, transmitieran a Donald Trump su oposición a los anunciados incrementos arancelarios contra Noruega, Finlandia y otros países europeos. En un comunicado, el primer ministro noruego remarcó que el Premio Nobel de la Paz es concedido por un comité independiente y no por el Gobierno de Noruega, una aclaración que, dijo, también fue expuesta directamente al mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente fricción con Europa. El mandatario ha amenazado con imponer un arancel adicional del 10 por ciento a partir del 1 de febrero a productos procedentes de varios países europeos que rechazan su plan de adquirir Groenlandia, gravamen que podría elevarse hasta el 25 por ciento desde junio si no se alcanza un acuerdo. Estas advertencias han generado inquietud dentro de la OTAN, al plantear un escenario de presión directa entre aliados.

El magnate ha cuestionado abiertamente la capacidad de Dinamarca para proteger Groenlandia frente a supuestas amenazas de Rusia y China, así como la legitimidad histórica de su soberanía sobre la isla. Groenlandia se integró formalmente a Dinamarca en 1953, en el marco de los procesos de descolonización posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque goza de autonomía política, la defensa, la seguridad y la política monetaria permanecen bajo control danés.

25 por ciento podrían alcanzar los aranceles a Europa

Asimismo, la escalada retórica ha provocado reacciones en distintos frentes. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, destacó que Dinamarca es un aliado cercano y un miembro comprometido de la OTAN, recordando el costo humano que varios países europeos han asumido en operaciones conjuntas. Por su parte, el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que el territorio no se dejará presionar por amenazas económicas o políticas y reiteró su apego al diálogo, al respeto y al derecho internacional.

Mientras la Unión Europea coordina una respuesta conjunta. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó a una cumbre extraordinaria para el jueves.