Estados Unidos lanza su Junta de Paz tras criticar a la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la creación de la denominada Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional con el que busca supervisar y poner fin a conflictos armados en distintas regiones del mundo. El mandatario aseguró que la Organización de las Naciones Unidas nunca le ayudó a resolver ninguna guerra.

“Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna”, declaró Trump ante los medios. A pesar de sus críticas, afirmó que desea que el organismo multilateral continúe existiendo debido a su “gran potencial”.

El Tip: La Autoridad Palestina advirtió sobre la gravedad de la escalada de Tel Aviv en contra de la UNRWA.

El magnate presidirá el próximo jueves la ceremonia fundacional de la Junta de la Paz durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca y medios estadounidenses, el nuevo ente fue concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque el republicano pretende ampliar su alcance y convertirlo en un competidor directo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Más de 10 países han sido invitados y al menos cinco, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Marruecos, Hungría y Canadá, han aceptado públicamente, aunque este último aclaró que no pagará por su membresía.

En contraste, el presidente francés Emmanuel Macron rechazó integrarse, lo que llevó al magnate a amenazar con imponer aranceles del 200 por ciento a vinos y champaña franceses, sin que la Casa Blanca haya precisado si se trató de una broma o de una advertencia formal.

9, 200 palestinos están detenidos en cárceles israelíes

Asimismo, el ejército israelí informó que los ataques de colonos judíos contra palestinos y fuerzas de seguridad en Cisjordania aumentaron 27 por ciento el último año, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian un agravamiento de la violencia y el vaciamiento de aldeas palestinas. A su vez, la ONG israelí B’Tselem documentó torturas, abusos sexuales y condiciones inhumanas en cárceles israelíes, donde al menos 84 palestinos han muerto bajo custodia desde octubre de 2023.

La situación se agrava por acciones recientes de Israel contra la UNRWA.