‘Pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense’, EU agradece a México traslado de 37 reos

El gobierno de Estados Unidos agradeció a México la entrega de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes fueron trasladadas para enfrentar procesos judiciales en cortes federales estadounidenses por delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y conspiración criminal.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y aseguró que los detenidos “pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadunidense”, al tiempo que subrayó que se trata de un paso relevante en el combate contra las redes delictivas transnacionales.

37 Mexican Nationals Wanted for Serious Crimes Transferred to the United States from Mexico, Including Leaders of Foreign Terrorist Organizations



“This is another landmark achievement in the Trump Administration’s mission to destroy the cartels. These 37 cartel members –… pic.twitter.com/3QrikbwM9I — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 21, 2026

Las autoridades estadounidenses informaron que los reos ya se encuentran bajo custodia federal y están relacionados con distintos cárteles que operan en México y Estados Unidos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y el del Noreste.

La fiscal general de Estados Unidos calificó el traslado como un resultado directo del trabajo conjunto entre ambos países y reiteró que la prioridad es desmantelar estructuras criminales responsables de la violencia y la distribución de drogas que afectan a comunidades estadounidenses.

Funcionarios del FBI y la DEA también reconocieron el apoyo del gobierno mexicano y señalaron que la colaboración continuará para frenar el tráfico de estupefacientes, armas y otras actividades ilícitas a lo largo de la frontera.

El traslado de los 37 reos se realizó en el marco de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, bajo el compromiso de respetar los tratados internacionales vigentes.

El gobierno estadounidense destacó el trabajo conjunto con México para procesar a integrantes de organizaciones criminales como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Dependencias como el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Estado han reconocido el papel de las instituciones mexicanas en la captura y entrega de presuntos líderes y operadores relevantes de estos grupos criminales, conforme a los mecanismos legales vigentes entre ambos países.

Washington ha señalado que este trabajo coordinado incluye el intercambio de inteligencia, operativos conjuntos y el fortalecimiento de capacidades institucionales, con el objetivo de desarticular las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones delictivas.

