‘Señor Trump, váyase a la...’: Anders Vistisen, eurodiputado danés; contraataca a la compra de Groenlandia | VIDEO

El integrante del Parlamento Europeo, Anders Vistisen, respondió con firmeza a las intenciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertir a Groenlandia en territorio estadounidense.

Durante una sesión legislativa, Anders Vistisen se dirigió a Donald Trump diciendo: “Estimado Presidente Trump, escuche con atención, Groenlandia ha formado parte del reino danés durante 800 años. Es un país integrado. No está en venta".

“Permítanme decirlo con palabras que puedan entender: Señor Presidente, váyase a la mierda”, añadió Anders Vistisen.

🇩🇰🇺🇸 | “Trump, váyase a la mierda”, dice Anders Vistisen, eurodiputado danés.pic.twitter.com/JKwEKiObOT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 21, 2026

Anders Vistisen continuó su discurso en danés, pero fue interrumpido por el orador, quien le advirtió sobre el uso de malas palabras.

“Lo siento, esto va contra nuestras normas”, le dijo al eurodiputado. “Por mucho que usted o la sala lo sientan, tenemos normas claras sobre las palabrotas y el lenguaje inapropiado en esta sala”.

“Lamento interrumpirlo, pero es inaceptable, incluso si usted puede tener fuertes sentimientos políticos al respecto”.

Esta no es la primera vez que Anders Vistisen insulta directamente a Donald Trump.

Recientemente Anders Vistisen le dijo a Donald Trump que “escuchara con mucha atención” y utilizó algunas groserías que lo metieron en problemas con el resto del Parlamento Europeo, casi exactamente la misma frase que utilizó el martes.

“Déjame decirlo con palabras que puedas entender”, dijo. “¡Señor Trump, lárgate!”

