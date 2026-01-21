Washington sugiere un rol para Machado en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que podría “involucrar” de alguna manera a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el futuro político del país sudamericano. La declaración se produjo durante una rueda de prensa y tras la reunión sostenida la semana pasada con la dirigente, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz. El magnate la describió como “una mujer increíblemente amable” y dejó abierta la posibilidad de darle algún papel en la nueva etapa que atraviesa la nación caribeña.

EL DATO: DONALD TRUMP publicó una fotografía generada con IA, un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios de EU.

El republicano se expresó en estos términos después de asegurar que su percepción sobre ese país cambió de forma radical tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero durante una operación militar. Según Trump, antes Caracas enviaba a su territorio a “narcotraficantes y prisioneros”, una dinámica que, afirmó, se modificó con la salida del poder del líder chavista. En ese contexto, aseguró que mantiene una relación de trabajo fluida con el Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela», sostuvo.

Durante su intervención, el mandatario estadounidense celebró la liberación de “muchos presos políticos”, aunque reconoció que el proceso continúa y depende de la gravedad de los casos. También señaló que empresas petroleras se preparan para realizar inversiones de gran escala, al destacar el potencial energético del país, al que atribuyó reservas superiores incluso a las de Arabia Saudí.

Hasta ahora, Estados Unidos había mantenido a Machado al margen del proceso de transición, al considerar que no contaba con apoyos internos suficientes para liderar el país. Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump reabrieron el debate sobre su eventual incorporación. Asimismo, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió ante el Parlamento Europeo que la destitución de Maduro no constituye una solución política definitiva, aunque sí una oportunidad para avanzar hacia la democracia.

Kallas subrayó que la Unión Europea apoyará a quienes defienden valores democráticos y pidió un proceso pacífico, negociado e inclusivo. Reconoció la liberación de más de 20 ciudadanos europeos y exigió la excarcelación inmediata e incondicional de todos los detenidos. Además, expresó la disposición de Bruselas a profundizar el compromiso si se registran avances tangibles en derechos humanos y Estado de derecho.

En tanto, en Caracas, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció una amplia agenda legislativa para el periodo 2026-2027, con 29 proyectos que incluyen nuevos códigos civiles, penales, sociales y electorales, así como reformas en hidrocarburos, minería e inteligencia artificial. Explicó que estas iniciativas buscan reorganizar normas y fortalecer la economía.

7 PETROLEROS venezolanos han sido incautados por EU

A la par, el Comando Sur de Estados Unidos incautó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe, identificado como Sagitta, por desafiar la cuarentena impuesta a buques vinculados con ese país. Se trata del séptimo operativo de este tipo desde el inicio del bloqueo marítimo, mientras Washington recibirá millones de barriles de crudo bajo su supervisión.