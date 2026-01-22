En prisión, más de 300 periodistas en el mundo

Más de 300 periodistas permanecían encarcelados en todo el mundo al cierre de 2025, en un contexto marcado por el avance del autoritarismo y los conflictos armados, de acuerdo con el informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El estudio documenta 330 reporteros privados de libertad por causas vinculadas directamente con su labor informativa, la tercera cifra más alta desde que la organización comenzó a llevar registros en 1992. China, Birmania e Israel encabezan la lista de países con más periodistas detenidos, seguidos por Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán. CPJ advierte que más de un tercio de los encarcelados lleva más de cinco años en prisión y que casi la mitad no ha recibido sentencia. Además, el 26 % permanece detenido sin juicio durante cinco años o más.

El informe señala que al 61 % de los periodistas presos se les imputaron delitos contra el Estado, como terrorismo o espionaje, una práctica que afecta principalmente a quienes cubren temas políticos. Asia concentra el mayor número de periodistas encarcelados, con 110 casos, seguida de Europa y Asia Central con 96. Oriente Medio y África suman 118.