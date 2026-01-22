ICE podrá usar gas pimienta y detener a manifestantes

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos levantó ayer de forma temporal las restricciones impuestas por una jueza federal que limitaban la actuación de agentes migratorios durante manifestaciones pacíficas en Minnesota, una decisión que representa un triunfo inmediato para la administración del presidente Donald Trump. La resolución permite, por ahora, el uso de gas pimienta y la realización de arrestos en el contexto de protestas, mientras continúa el análisis del caso en instancias superiores.

El Octavo Tribunal de Apelaciones concedió una suspensión administrativa solicitada por el Departamento de Justicia, dejando sin efecto una orden preliminar emitida la semana pasada por la jueza Katherine Menéndez. Dicha orden prohibía a agentes federales arrestar o detener a participantes en protestas pacíficas, utilizar agentes químicos o herramientas para dispersar multitudes, así como interceptar vehículos sin causa razonable. Menéndez determinó que estas prácticas generaban un “efecto paralizante” sobre los derechos protegidos por la Primera Enmienda.

El dato: Gregory Bovino dijo que más de 10 mil personas que se encuentran ilegalmente en EU han sido arrestadas en Minnesota en el último año.

Tras el fallo inicial, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la conducta de los agentes migratorios. Su portavoz, Tricia McLaughlin, aseguró que las acciones adoptadas son “apropiadas y constitucionales” y que buscan proteger tanto a los agentes como a la población frente a disturbios violentos.

La decisión del tribunal coincidió con la visita del vicepresidente J.D. Vance a Minneapolis, donde tiene previsto reunirse con líderes comunitarios este jueves y pronunciar un discurso enfocado en el restablecimiento del orden público. El contexto es especialmente tenso debido a las protestas desatadas tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, quien falleció a manos de un agente federal. El hecho provocó movilizaciones masivas dentro y fuera del estado y un endurecimiento del debate político.

Autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Tim Walz, han calificado el despliegue de miles de agentes federales como una “invasión” inconstitucional que ha sembrado temor y vulnerado libertades civiles. En respuesta, el Departamento de Justicia citó a Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, acusándolos de obstaculizar operaciones federales.

50 somalíes fueron detenidos por el ICE en Maine, ayer

A su vez, la Casa Blanca amplió su estrategia migratoria con el envío de personal federal a Maine, en la denominada Operación Captura del Día. La ofensiva se centra en comunidades somalíes y ya ha derivado en cerca de 50 detenciones, según el propio ICE, que asegura contar con una lista de mil 400 personas por localizar. El aumento de presencia federal ha generado inquietud en un estado con creciente dependencia de mano de obra inmigrante y ha reavivado las críticas a los métodos empleados por las autoridades.