ICE podría entrar a viviendas sin orden judicial, según un memorando

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois, el pasado viernes 19 de septiembre.

Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reveló que la agencia autorizó a sus agentes a ingresar y arrestar a personas en sus domicilios sin necesidad de contar con una orden judicial emitida por un juez, basándose únicamente en una orden administrativa de deportación.

El documento, establece que los agentes pueden utilizar una orden administrativa de expulsión emitida por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para entrar en una vivienda y arrestar a una persona sujeta a una orden final de deportación.

ICE niega que esté usando una cantidad excesiva de fuerza en Chicago. ı Foto: Reuters

Esta medida representa un cambio significativo respecto a prácticas anteriores en las que solo se consideraban válidas las órdenes emitidas por un juez para autorizar allanamientos.

Según el memorando, los agentes deben primero identificarse y “tocar y anunciar” su presencia antes de intentar entrar. El documento señala que la entrada con fuerza solo debe ocurrir si la persona no permite el acceso, y limita las acciones a un horario entre las 6:00 y las 22:00 horas. También indica que los agentes deben usar “solo la cantidad de fuerza necesaria y razonable” para ingresar si se les niega la entrada.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han defendido la directiva, sosteniendo que todas las personas sujetas a estas acciones ya han tenido “el debido proceso completo” y cuentan con una orden final de deportación emitida por un juez migratorio.

Además, han señalado que, según su interpretación, ni la Constitución ni las leyes de inmigración prohíben el uso de órdenes administrativas para estos fines.

Organizaciones legales advierten que esta política podría enfrentar impugnaciones judiciales y desafíos constitucionales, dado que expertos sostienen que la entrada en domicilios sin orden judicial válida tradicionalmente ha sido considerada ilegal, salvo en circunstancias de emergencia o consentimiento explícito de los residentes.

