Irán admite más de 3 mil muertos por las protestas

La gente asiste al funeral de las fuerzas de seguridad que murieron en las protestas en Teherán, el 14 de enero.

Las autoridades iraníes confirmaron ayer la muerte de al menos 3 mil 117 personas durante las protestas antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre pasado, en un contexto de crisis económica y descontento social. El balance oficial, difundido por la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos y reproducido por la televisión estatal, incluye civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, aunque el Gobierno atribuyó los decesos a “incidentes terroristas” y no a la actuación da la policía.

El Tip: La semana pasada se informó que varios países de Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita, Qatar y Omán, presionaron a Trump para que no atacara a Irán.

De acuerdo con la fundación gubernamental, 2 mil 427 de las víctimas corresponden a civiles y agentes, mientras que no se precisó la identidad de cerca de 700 fallecidos restantes. En su comunicado, el organismo aseguró que muchos de los muertos eran transeúntes y manifestantes, y acusó a “elementos terroristas entrenados” de cometer actos de extrema violencia, incluidos asesinatos y ataques a bienes públicos y privados. Teherán responsabilizó además a grupos vinculados a Israel y a Estados Unidos de fomentar los disturbios.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional respaldó estas cifras y sostuvo que, tras la denominada Guerra de los Doce Días impulsada por Israel con apoyo estadounidense, los adversarios de Irán modificaron su estrategia para afectar la cohesión social. Según su versión, las protestas comenzaron de forma pacífica, pero entre el 9 y el 17 de enero derivaron en violencia organizada, seguida de ataques armados y actos que calificó como terrorismo los días 18 y 19 de enero.

4,500 muertos reportó la ONG HRANA durante las protestas

Mientras que la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) reportó 4 mi 519 muertes confirmadas, entre ellas manifestantes, agentes de seguridad, menores de edad y transeúntes, además de más de 9 mil fallecimientos adicionales en proceso de verificación.