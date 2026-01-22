Moscú acepta la Junta de Paz de Washington

Una palestina desplazada se refugia en un campamento de tiendas en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer en Davos, Suiza, que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó la invitación para integrarse a la Junta de Paz, un organismo impulsado por Washington que nació para supervisar el alto al fuego en Gaza y que ahora pretende ampliarse a otros conflictos internacionales. El mandatario estadounidense sostuvo que la respuesta de Putin fue positiva y enmarcó su incorporación dentro de una estrategia más amplia de inclusión de líderes con capacidad real de decisión.

La ONG Human Rights Watch aseguró que "el mundo necesita una ONU más fuerte" en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones a la prensa antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el magnate aseguró que la aceptación ha sido generalizada. Dijo que la Junta contará con figuras influyentes, incluso algunas controvertidas, pero defendió su participación al señalar que se trata de personas que “hacen el trabajo” y ejercen un peso determinante en sus países. Insistió en que el objetivo es reunir a actores con poder efectivo para evitar nuevos conflictos.

El republicano presentó la Junta de Paz como una alternativa más eficaz al sistema multilateral tradicional. Afirmó que será “la más prestigiosa de la historia” y que realizará parte del trabajo que, a su juicio, Naciones Unidas no ha logrado concretar, aunque precisó que el nuevo organismo también colaborará con la ONU. Según el mandatario estadounidense, la iniciativa comenzó con Gaza y Oriente Medio, donde aseguró que se alcanzó una “paz tremenda” tras la eliminación de la amenaza nuclear iraní, un argumento central de su narrativa en Davos.

35 países se han unido a la Junta de Paz de Donald Trump

La Casa Blanca informó que al menos 35 de cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno invitados han aceptado sumarse, aunque no difundió una lista completa. Entre los países que ya confirmaron su adhesión se encuentran Argentina, Egipto, Israel, Arabia Saudita, Turquía, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Pakistán. Kuwait también confirmó su participación, mientras que otros Estados continúan evaluando la propuesta.

Francia, Noruega y Suecia anunciaron su rechazo, al considerar que la iniciativa plantea interrogantes sobre el respeto a los principios y a la estructura de Naciones Unidas. China confirmó haber recibido la invitación, pero subrayó su compromiso con la ONU como eje del sistema internacional. La Comisión Europea, en tanto, decidió aplazar su postura hasta después de una cumbre comunitaria sobre las relaciones con Estados Unidos.

Por su parte, Israel confirmó la adhesión del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien formará parte del órgano encargado de supervisar la transición de Gaza del conflicto a la reconstrucción. Donald Trump presidirá formalmente la Junta y ha designado un Comité Ejecutivo integrado por figuras de su confianza, entre ellas el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial para Gaza Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que la Junta de Paz sigue siendo un organismo “amorfo” y aclaró que Naciones Unidas sólo la respalda para su labor en Gaza. Donald Trump, no obstante, presidirá este jueves el acto formal de constitución del organismo en Davos, insistiendo en su intención de convertirlo en un mecanismo central para la gestión de la paz global.

“En cuanto a lo que hará, la junta de paz sigue siendo amorfa. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. La ONU tiene su Carta, cuenta con una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo”, expresó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en rueda de prensa.

“La ONU seguirá trabajando sin descanso por la paz, respetando plenamente el derecho internacional y realizando un esfuerzo integral para abordar las causas profundas de los conflictos y garantizar soluciones sostenibles para la paz”, aseveró.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también recibió la invitación.