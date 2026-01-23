EU destaca un acceso permanente a la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su gobierno aseguró un acceso total y permanente a Groenlandia mediante un acuerdo marco con la OTAN. El anuncio se produjo tras una reunión con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, y después de que Washington retirara amenazas arancelarias contra varios países europeos y descartara explícitamente el uso de la fuerza para hacerse con la isla.

El magnate sostuvo que el entendimiento permitirá a Estados Unidos operar sin límites ni plazos en el territorio ártico, con el objetivo de reforzar la seguridad regional frente a lo que describió como ambiciones estratégicas de Rusia y China. No obstante, reconoció que los detalles del acuerdo continúan en negociación, pero que en aproximadamente dos semanas se conocerá la reacción de las autoridades danesas al plan acordado con la OTAN en Davos. Adelantó que les gustará “creo que a todos les gusta. Ya les contaré en unas dos semanas”, dijo.

El Tip: El jefe del Consejo Europeo dijo que la UE “se defenderá a sí misma, a sus Estados miembros, contra cualquier forma de coerción”.

En tanto, Rutte confirmó que ahora corresponde a los mandos militares de la OTAN definir los requerimientos adicionales y confió en que el proceso avance con rapidez. Mientras que la reacción de Dinamarca fue inmediata y cautelosa. La primera ministra Mette Frederiksen subrayó que no se ha negociado la soberanía de Groenlandia y dejó claro que ese punto no está sujeto a discusión. Aunque admitió que la situación sigue siendo compleja, consideró positivo que el diálogo posterior a la reunión se concentre en cómo fortalecer la seguridad común en el Ártico, incluso mediante una presencia más permanente de la OTAN en la región.

Desde Nuuk, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo desconocer aún el contenido específico del acuerdo anunciado por Washington. Aun así, expresó disposición para dialogar sobre una cooperación más amplia en materia de defensa y seguridad, siempre que se respeten la integridad territorial y el derecho internacional. También celebró que Trump haya descartado la vía militar, al considerar que ese mensaje reduce la incertidumbre.

El giro del republicano impulsó un repunte en los mercados europeos y llevó a Wall Street a nuevos máximos históricos. Sin embargo, diplomáticos advirtieron que el episodio dejó interrogantes abiertas sobre la solidez de la relación transatlántica. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que los desacuerdos entre aliados sólo benefician a actores externos y llamó a recomponer la coordinación tras la reunión entre Trump y la cúpula de la OTAN.

Otros líderes europeos coincidieron en la necesidad de una respuesta conjunta. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, señaló que espera la elaboración de un plan integral para reforzar la seguridad ártica antes de la próxima cumbre de la OTAN, con un papel central de los países escandinavos, Estados Unidos y Canadá. Trump, por su parte, mencionó que el acuerdo podría facilitar la instalación de componentes del sistema antimisiles conocido como “Cúpula Dorada”, aunque Rutte aclaró que ese punto no fue parte de las conversaciones recientes.