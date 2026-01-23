Washington respalda el liderazgo chavista

Vista de la ciudad de Caracas, el pasado 19 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que sostuvo una nueva conversación con la líder opositora venezolana María Corina Machado, al tiempo que defendió el “liderazgo muy fuerte” que, a su juicio, está mostrando el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Las declaraciones se dieron a bordo del Air Force One, donde el mandatario subrayó que, aunque valora a Machado, la actual administración venezolana ha logrado mantener estabilidad.

Trump también se refirió a los acuerdos petroleros entre Washington y Caracas. Confirmó que Estados Unidos se beneficia de la comercialización de crudo venezolano. Según estas operaciones favorecerán a ambas naciones.

El Departamento de Estado de EU nombró a Laura Dogu encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Dogu fue embajadora en Honduras y Nicaragua, y ocupó cargos en México, Turquía y Egipto.

En Caracas, Rodríguez anunció una consulta popular para el 8 de marzo, enfocada en proyectos económicos y de servicios públicos, además del inicio del debate para reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, clave para el acceso al petróleo venezolano.