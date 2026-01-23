Zelenski critica a aliados y dialoga con el magnate

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lanzó una de sus críticas más duras contra Europa al acusar al continente de actuar con lentitud, fragmentación y falta de voluntad política frente a la invasión rusa. Advirtió que, a casi cuatro años del inicio del conflicto, la Unión Europea sigue sin consolidarse como una fuerza estratégica capaz de responder con determinación a los desafíos de seguridad que enfrenta, lo que debilita su peso internacional.

Volodimir Zelenski sostuvo que Europa continúa atrapada en discusiones internas que retrasan decisiones clave, como el incremento del gasto militar, el uso de activos rusos congelados para apoyar a Ucrania y el endurecimiento de las sanciones contra la llamada “flota en la sombra” que permite a Moscú evadir restricciones energéticas. A su juicio, esa indecisión transmite una imagen de vulnerabilidad y dependencia frente a potencias externas.

El mandatario ucraniano recordó que desde hace más de un año ha insistido en la necesidad de que Europa asuma un papel más activo en su propia defensa. Sin embargo, lamentó que el escenario no haya cambiado y comparó la situación con un ciclo repetitivo de advertencias ignoradas. En ese contexto, subrayó que Ucrania no sólo combate por su territorio, sino también por la estabilidad y los valores democráticos del continente.

Tras ese mensaje, Volodimir Zelenski sostuvo una reunión de aproximadamente una hora con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos calificaron el encuentro como positivo. El magnate afirmó que existe disposición para avanzar hacia el fin de la guerra y señaló que el conflicto sigue cobrando miles de vidas. “Esto tiene que terminar”, dijo, al insistir en la urgencia de un acuerdo que reduzca la violencia. En tanto, Zelenski confirmó que Kiev y Washington ya tienen consensuadas las garantías de seguridad para un escenario de posguerra, aunque reconoció que persisten desacuerdos sobre el tema territorial. Precisó que el estatus de las regiones orientales ocupadas por Rusia es el principal obstáculo para cerrar un acuerdo integral, aunque aseguró que las conversaciones avanzan de manera sostenida.

11 personas resultaron heridas en Odesa por ataques rusos ayer

Como parte de este proceso, se anunció la realización de reuniones trilaterales entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos. Los encuentros, previstos en Abu Dabi, marcarán el primer diálogo directo de este tipo desde el inicio del conflicto y buscarán explorar salidas diplomáticas en materia militar, económica y humanitaria. Volodimir Zelenski consideró que cualquier espacio de diálogo es preferible a la ausencia total de comunicación.

A su vez, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunieron con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de trasladarse a Abu Dabi para continuar las gestiones. El Kremlin confirmó el encuentro y adelantó que se abordaron temas como el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción y la propuesta estadounidense de crear una Junta de Paz.

Rusia ha mantenido una postura cautelosa ante estas iniciativas y ha reiterado su exigencia de que Ucrania ceda parte de la región de Donetsk, territorio que Moscú no controla en su totalidad. Esta condición sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la negociación y genera tensiones entre las partes involucradas.

Mientras los contactos diplomáticos se intensifican, los combates continúan. Ataques aéreos rusos provocaron la muerte de un menor en Odesa y dejaron al menos 11 personas heridas en Krivói Rog, en Ucrania. En tanto, en Kiev, miles de edificios permanecen sin calefacción tras nuevos bombardeos de Moscú a la infraestructura energética, lo que agrava la situación humanitaria en pleno invierno.