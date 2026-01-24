Agentes del ICE matan a tiros a hombre en Minneapolis; fue en defensa propia, explican | VIDEO

Agentes del ICE disparan contra un hombre en Minneapolis; DHS asegura que fue en defensa propia.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abatieron a un hombre en Minneapolis, Minnesota, supuestamente en defensa propia, en medio de protestas por las acciones de este cuerpo de seguridad que han sido calificadas como violentas y brutales.

Agencias internacionales reportaron que este sábado un grupo de agentes disparó contra un hombre en las calles de Minneapolis, después de una intensa riña en su contra. El momento de la pelea quedó captado en un video que circuló en redes sociales.

Automóvil del ICE, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Posteriormente, el Departamento de Policía de Minneapolis confirmó que el hombre había fallecido. Por estos hechos, desplegó un fuerte operativo de seguridad, por el cual aseguró la escena y movilizó a casi todos los agentes.

Lo anterior a pesar de que el ICE ordenó el retiro de la policía estatal del lugar de los hechos, situación a la cual el Departamento se negó.

🚨Durante operativos migratorios, agentes de ICE dispararon a una persona en Minneapolis, informó el gobernador Tim Walz.



“Esto es repugnante”, declaró el mandatario, quien pidió al presidente Donald Trump frenar las redadas en el estado.



https://t.co/pOqPy5NovQ — Azucena Uresti (@azucenau) January 24, 2026

Por otro lado, testigos del incidente fueron trasladados al Edificio Whipple, sede de la administración estatal.

Fue en defensa propia, explica Seguridad Nacional

Horas después, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que el ataque a tiros contra el hombre que perdió la vida fue en defensa propia, después de que los agentes del ICE se percibieran bajo amenaza.

Según explicó el DHS en una publicación en redes sociales, el ICE estaba llevando a cabo una operación para detener a un migrante ilegal cuando fueron abordados por un masculino con una pistola de mano.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Los oficiales del ICE intentaron desarmarlo pero, ante la fuerte resistencia que opuso, uno de los agentes decidió dispararle, “temiendo por su vida y por la de sus compañeros”.

Según el DHS, el hombre recibió atención médica inmediata, pero perdió la vida en el momento.

Asimismo, explicó el Departamento, el masculino abatido portaba dos cargadores de arma y no llevaba identificación, lo cual, explicó, “parece indicar que se trataba de una situación en la que quería causar el máximo daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Por otro lado, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, condenó la situación y aseguró que el ataque contra el hombre fue “repugnante”, además de que reiteró su solicitud al presidente Donald Trump de que retire al ICE del estado.

“El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya”, escribió.

Este ataque ocurre días después del ataque contra Reneé Good, que también fue mortal, y un día después de que miles marcharon en Minnesota contra la presencia del ICE en el estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am