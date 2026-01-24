“Repugnante”: gobernador Tim Walz

Agentes del ICE matan a tiros a hombre en Minneapolis; fue en defensa propia, explican | VIDEO

Agentes del ICE cercaron y dispararon contra un hombre en Minneapolis, Minnesota; Departamento de Seguridad Nacional explicó que fue en defensa propia

Agentes del ICE disparan contra un hombre en Minneapolis; DHS asegura que fue en defensa propia.
Agentes del ICE disparan contra un hombre en Minneapolis; DHS asegura que fue en defensa propia. Foto: Captura de video
Por:
Arturo Meléndez

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abatieron a un hombre en Minneapolis, Minnesota, supuestamente en defensa propia, en medio de protestas por las acciones de este cuerpo de seguridad que han sido calificadas como violentas y brutales.

Agencias internacionales reportaron que este sábado un grupo de agentes disparó contra un hombre en las calles de Minneapolis, después de una intensa riña en su contra. El momento de la pelea quedó captado en un video que circuló en redes sociales.

Automóvil del ICE, en fotografía de archivo.
Automóvil del ICE, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Posteriormente, el Departamento de Policía de Minneapolis confirmó que el hombre había fallecido. Por estos hechos, desplegó un fuerte operativo de seguridad, por el cual aseguró la escena y movilizó a casi todos los agentes.

TE RECOMENDAMOS:
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Ante discrepancias

Delcy Rodríguez asegura que 626 presos en Venezuela han sido excarcelados; pide verificación a la ONU

Lo anterior a pesar de que el ICE ordenó el retiro de la policía estatal del lugar de los hechos, situación a la cual el Departamento se negó.

Por otro lado, testigos del incidente fueron trasladados al Edificio Whipple, sede de la administración estatal.

Fue en defensa propia, explica Seguridad Nacional

Horas después, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que el ataque a tiros contra el hombre que perdió la vida fue en defensa propia, después de que los agentes del ICE se percibieran bajo amenaza.

Según explicó el DHS en una publicación en redes sociales, el ICE estaba llevando a cabo una operación para detener a un migrante ilegal cuando fueron abordados por un masculino con una pistola de mano.

Los oficiales del ICE intentaron desarmarlo pero, ante la fuerte resistencia que opuso, uno de los agentes decidió dispararle, “temiendo por su vida y por la de sus compañeros”.

Según el DHS, el hombre recibió atención médica inmediata, pero perdió la vida en el momento.

Asimismo, explicó el Departamento, el masculino abatido portaba dos cargadores de arma y no llevaba identificación, lo cual, explicó, “parece indicar que se trataba de una situación en la que quería causar el máximo daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”.

Por otro lado, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, condenó la situación y aseguró que el ataque contra el hombre fue “repugnante”, además de que reiteró su solicitud al presidente Donald Trump de que retire al ICE del estado.

“El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya”, escribió.

Este ataque ocurre días después del ataque contra Reneé Good, que también fue mortal, y un día después de que miles marcharon en Minnesota contra la presencia del ICE en el estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Llamas y humo salieron de los niveles 16 y 17 tras la explosión registrada en un edificio residencial del Bronx.
Investigan causas de fuga

Explosión de gas en edificio de Bronx, Nueva York, deja un muerto y 15 heridos | VIDEO