EU ataca otra narcolancha en el Pacífico

Embarcación que navegaba en aguas del Pacífico momentos antes de ser atacada por EU, ayer.

EL EJÉRCITO de Estados Unidos dijo ayer que atacó una embarcación que supuestamente era usada para traficar drogas en el océano Pacífico oriental, el primer ataque de este tipo que se sabe que realiza desde que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de mes.

El Comando Sur alegó en redes sociales que el barco estaba “involucrado en operaciones de narcotráfico” y que el ataque resultó en la muerte de dos personas y dejó un sobreviviente. Afirmó que notificó a la Guardia Costera para que lanzara operaciones de búsqueda y rescate para esa persona.

Un video que acompaña la publicación muestra un bote moviéndose por el agua antes de explotar en llamas. Desde que lanzó una incursión para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, el ejército de EU se había centrado en incautar buques petroleros con conexiones a Venezuela.

Con la última acción militar, EU ha realizado 36 ataques contra lanchas supuestamente usadas para el contrabando de drogas en aguas de Sudamérica desde principios de septiembre, con los que ha matado a por lo menos a 117 personas, según anuncios del ejército y de Trump. La mayoría de esos ataques han sido en el mar Caribe.

El Tip: El Comando Sur reiteró que este tipo de acciones buscan afectar la logística y financieras de grupos criminales que operan en corredores marítimos estratégicos.

Los últimos ataques se habían realizado a finales de diciembre, cuando el ejército afirmó que atacó cinco botes supuestamente usados ​​para el tráfico de drogas en un lapso de dos días y mató a un total de ocho personas, mientras que otros se lanzaron por la borda. Días después, la Guardia Costera suspendió la búsqueda de esas personas.

Antes de su captura, Maduro señaló que las operaciones militares de Estados Unidos en la región eran un intento apenas velado de derrocarlo.

El presidente Trump ha dicho repetidamente que los ataques contra presuntos contrabandistas están teniendo un enorme impacto en la desaceleración de las rutas de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.