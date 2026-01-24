Trump defiende a agentes del ICE que dispararon contra hombre en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en fotografía de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que dispararon mortalmente a un hombre en Minneapolis, Minnesota, argumentando que actuaron en defensa propia ante lo que, acusó, fue una ausencia de la policía estatal.

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense acusó que los hechos que derivaron en la muerte de un civil fueron resultado de la ausencia de la policía de Minnesota, estado gobernado por el demócrata Tim Walz.

🇺🇸 | Nuevo ángulo de video muestra la lucha antes de que los agentes de la Patrulla Fronteriza abran fuego contra el sujeto en Minneapolis.

¿Dónde están los policías locales? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE? ¿El alcalde y el gobernador los ordenaron retirarse? Se dice que muchos de estos policías no pudieron hacer su trabajo, que el ICE tuvo que protegerse a sí mismo Donald Trump, presidente de EU, en una publicación en Truth



A propósito, Trump aseguró que la ausencia policial en Minnesota es resultado de la corrupción que, acusó, han llevado a cabo los gobernadores demócratas en sus respectivos estados.

Esos tontos políticos sacrosantos deberían estar buscando los miles de millones de dólares que han sido robados al pueblo de Minnesota y a los Estados Unidos de América. Donald Trump, presidente de EU, en una publicación en Truth



En el mismo sentido, Trump acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de “llamar a la insurrección” al condenar la presencia del ICE en su estado.

El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección… con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante Donald Trump, presidente de EU, en una publicación en Truth



Más temprano, después de que se dieron a conocer los hechos, Walz calificó el episodio como “repugnante”, y reiteró su petición a Trump para que expulse al ICE de Minnesota, como ayer lo demandaron miles de personas en manifestaciones públicas.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

“El presidente debe terminar con esta operación. Debe sacar a todos los violentos y no preparados oficiales [del ICE] de Minnesota. Ahora”, escribió Walz.

Sin embargo, Trump defendió la presencia de estos agentes en territorio estadounidense debido a que, reiteró, la entrada de inmigrantes ilegales ha provocado inestabilidad en su país.

¡DEJEN QUE NUESTROS PATRIOTAS DE ICE HAGAN SU TRABAJO! 12 000 criminales ilegales, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y sacados de Minnesota Donald Trump, presidente de EU, en una publicación en Truth



La mañana de este sábado, un grupo de agentes del ICE cercó a un hombre y le disparó, provocándole la muerte. El Departamento de Seguridad Nacional de EU explicó que el masculino iba armado, por lo que el ICE actuó en defensa propia.

