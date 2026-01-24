Ucrania y Rusia inician diálogo contra la guerra

En medio de gran hermetismo y con la mediación de Estados Unidos, ucranianos y rusos comenzaron ayer, en Abu Dabi, sus primeros contactos directos desde las últimas reuniones que mantuvieron en julio en Estambul, justo después de que el

Kremlin reafirmara de forma tajante que no habrá acuerdo para poner fin a la guerra si Kiev no retira a sus tropas de la zona que aún controla en el Donbás.

“Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante (para acabar la guerra)”, dijo el portavoz ruso, Dmitri Peskov, en conferencia de prensa.

El dato: Tras su encuentro con Zelenski, Trump describió el encuentro como “productivo y significativo”, y apuntó que ambas partes quieren llegar a un acuerdo de paz.

Peskov hizo esas declaraciones antes de que empezara la reunión en la capital de los Emiratos Árabes —la primera trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses desde que comenzó la guerra— y después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibiera en Moscú a los dos mediadores estadounidenses, Steve Wit-koff y Jared Kushner, para hablar de la posibilidad de un acuerdo de paz con Kiev.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes dijo que las conversaciones, que comenzaron ayer y están programadas para continuar hoy, eran parte de los esfuerzos “para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis”. La Casa Blanca describió las conversaciones como productivas.

Por la tarde, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la delegación que asistía a las conversaciones le informó “casi cada hora” de lo que ocurría.

Añadió que era “demasiado pronto para sacar conclusiones del contenido” de las negociaciones mantenidas en en Emiratos Árabes: “Veremos cómo van las conversaciones mañana y cuáles serán los resultados”.

Por la mañana, afirmó que el futuro de la región del Donbás sería un tema central en las negociaciones que sus representantes han comenzado a sostener sobre cómo dar fin a la guerra en Ucrania.

“No se trata sólo del deseo de Ucrania de terminar esta guerra y lograr plena seguridad, sino también de que Rusia de alguna manera desarrolle un deseo similar. Lo más importante es que Rusia debería estar lista para terminar esta guerra, que ella misma comenzó”, agregó.

El presidente ucraniano reiteró su apertura a establecer una zona de libre comercio bajo control de Ucrania en el este del país. Reveló que discutió la propuesta el jueves con Trump en Davos, Suiza.

Kiev se ha negado hasta ahora a entregar a Rusia más territorio del que el Kremlin ha conquistado por la fuerza, aunque sí se ha mostrado abierto a aceptar bajo ciertas condiciones la creación allí de una zona desmilitarizada.

Situado en el este de Ucrania, el Donbás está formado por las regiones administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk. Rusia controla casi toda Lugansk y más de tres cuartos de Donetsk.

El jueves, Zelenski criticó ca sus aliados europeos por lo que calificó como una respuesta lenta y fragmentada que, según él, ha dejado a su país a merced de Putin en medio de la continua presión de Estados Unidos para firmar la paz.