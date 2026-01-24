UE expresa dudas sobre la Junta de Paz

EL PRESIDENTE del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó este viernes que la Unión Europea (UE) tiene “serias dudas (sobre) una serie de elementos de la Junta de Paz” para Gaza que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó en Davos y su compatibilidad con la ONU.

“Tenemos serias dudas sobre una serie de elementos de la Carta de la Junta de Paz relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas”, dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de líderes de los 27 en Bruselas, que concluyó pasada la medianoche del viernes.

El político portugués reiteró la disposición del bloque comunitario a colaborar con Estados Unidos en la aplicación del plan de paz global para Gaza, con una Junta de Paz que lleve a cabo su misión como administración de transición, de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Tip: El presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó a Trump de querer crear una “nueva ONU” con su Junta de Paz, con él como dueño.

También mostró la predisposición de la UE a trabajar con Estados Unidos “en todas las cuestiones de interés común (incluida) la creación de las condiciones para una paz justa y duradera en Ucrania”.

Los países de la UE han expresado hasta el momento amplias reticencias sobre la Junta de Paz impulsada por Trump debido a que va más allá de la situación en Gaza y a que plantea muchas cuestiones jurídicas de compatibilidad con los tratados de Naciones Unidas y de la propia UE, según dijo un alto funcionario comunitario.