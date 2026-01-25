Venezuela excarcela a al menos 80 presos políticos, según ONG local

El Gobierno de Venezuela excarceló a al menos 80 presos políticos más este domingo, según la ONG local Foro Penal, que ha llevado el conteo de las personas liberadas desde que las autoridades, ahora al mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se comprometieron a ello.

Así lo informó Alfredo Romero, director de Foro Penal, en una publicación en redes sociales, en donde informó que se estaba verificando la cifra, y destacó que se prevén más excarcelaciones pronto.

Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones Alfredo Romero, director de Foro Penal



Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026

Romero informó, por el mismo canal, que entre los excarcelados se encuentra Kennedy Tejeda, abogado venezolano y activista defensor de los derechos humanos, quien fue detenido en agosto de 2024 por cargos que, según ONGs, nunca estuvieron claros.

TE RECOMENDAMOS: Siguen repercusiones Tormenta invernal en Estados Unidos provoca cancelación de 14 mil vuelos

Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Foro Penal y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights se habían pronunciado por su liberación.

Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia Alfredo Romero, director de Foro Penal



Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia. @ForoPenal pic.twitter.com/ApvLwniXyL — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026

Sin contar esta nueva cifra de excarcelados, el número más reciente de presos liberados reportados por Foro Penal es de 151. De confirmarse la cifra informada este domingo, el número aumentaría a 231.

El sábado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que han sido excarcelados 626 presos, y anunció que solicitará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la verificación oficial de las listas de liberados.

Rodríguez aseguró que esta medida es necesaria ante la desinformación y las cifras manipuladas de los opositores. Incluso descartó que fueran presos políticos y explicó que, en su mayoría, los detenidos enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de conspiración y desestabilización.

Anteriormente, representantes de la oposición venezolana, como el excandidato presidencial Edmundo González, había denunciado que la excarcelación de presos políticos estaba siendo un proceso lento, complicado, y diferente a lo que se había prometido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am