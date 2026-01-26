Hielo masivo deja muertos y a millones sin energía en EU

La mayor tormenta de hielo y nieve por su extensión registrada en Estados Unidos ha dejado un saldo de al menos cinco personas muertas por hipotermia y más de un millón de usuarios sin suministro eléctrico, principalmente en el sur del país, de acuerdo con reportes de medios locales y datos de la plataforma especializada poweroutage.us.

Hasta la mañana del domingo, el portal contabilizaba un millón 045 mil 496 interrupciones en el servicio eléctrico. Tennessee concentraba la mayor afectación, con más de 338 mil usuarios sin energía, lo que equivale a cerca del 10 % de su población.

En Texas se reportaron poco menos de 100 mil clientes sin electricidad, mientras que Luisiana y Misisipi registraron alrededor de 145 mil y 175 mil usuarios afectados, respectivamente. En contraste, Washington y Baltimore no reportaron fallos significativos en el suministro.

El Dato: UN AVIÓN privado con ocho personas a bordo se estrelló durante el despegue en Bangor, Maine, la tarde de ayer, según la FAA. El aeropuerto está cerrado.

El temporal descargó importantes cantidades de nieve, aguanieve y lluvia helada desde el Medio Oeste y el sur, hasta el Medio Atlántico y el noreste. Calles y carreteras quedaron prácticamente intransitables desde Texas y Oklahoma, pasando por Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la acumulación de hielo. Según The Washington Post, dos de las muertes se registraron en Luisiana y tres en Nueva York, por hipotermia.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la alerta ante el descenso adicional de las temperaturas. Para el martes se prevén mínimas cercanas a los -15 grados centígrados en la costa Este, lo que incrementa el riesgo de formación de capas gruesas de hielo y daños prolongados en servicios e infraestructuras básicas. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió a la población de más de 20 estados con protocolos de emergencia activados que evite salir de casa y aseguró que el Gobierno federal colabora con autoridades estatales y compañías eléctricas para acelerar las reparaciones.

11 mil 500 vuelos, cancelados ayer y más de 16 mil, con retrasos

El mandatario estadounidense, Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados, mientras que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) desplegó equipos de rescate y suministros en distintas regiones. En Nueva York, comunidades cercanas a la frontera con Canadá registraron temperaturas récord bajo cero, con hasta menos 49 grados Fahrenheit, según la gobernadora Kathy Hochul.

El impacto del fenómeno también se reflejó en el transporte aéreo. El sábado se cancelaron cerca de 4 mil vuelos y, para el domingo, otras 10 mil operaciones fueron suspendidas en aeropuertos de todo el país, según Flightaware. Más de 2 mil vuelos adicionales ya fueron cancelados con antelación para el lunes. Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey se encuentran entre las terminales más afectadas.

En tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la suspensión de clases presenciales el lunes y el traslado a modalidad a distancia.