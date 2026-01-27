Frío extremo en Canadá: Las imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas | VIDEO

Las Cataratas del Niágara son un destino turistico para las personas que asisten a Canadá, pero en días recientes se publicaron imágenes de estas totalmente congeladas.

Durante la temporada invernal el agua de las Catarátas del Niágara parece que se encuentra totalmente congelada, por lo que la ola de frío extremo que se registró recientemente en la región no fue la excepción para desatar las imágenes que parecen sacadas de una película.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés), en días recientes se alcanzaron sensaciones térmicas de hasta -45 grados celsius, debido a la masa gélida de aire polar que se desplaza en el hemisferio norte del continente americano.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Agentes de ICE de EU apoyarán la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

Este martes se emitió una alerta metereológica amarilla en Canadá, pues se espera que en las Cataratas del Niágara, Welland, la región sur del Niágara, y Ontario, se registren nevadas breves e intensas.

La nevada en combinación con ventisca reducirá la visibilidad, y las nevadas locales alcanzarán de 2 a 5 centímetros por la tarde del martes, pues una borrasca de nieve se impactará en la región durante las próximas horas.

Cataratas del Niágara congeladas ı Foto: X: @snajmi23

Congelamiento en las Cataratas del Niágara

Pese a que en las imágenes parece que el agua de las Cataratas del Niágara está congelada, actualmente el agua continúa fluyendo con trozos de hielo durante las temporadas de frío extremo.

Esto se debe a que en 1930 las autoridades tomaron la decisión de construir una central eléctrica para evitar que el agua de la reserva natural se congele por completo, por lo que solamente se congela de manera parcial.

En 1964 se imprementó una barrera de hielo en el nacimiento del río mediante un dispositivo de 2,7 kilómetros de largo que controla posibles daños por el hielo flotante.

Actualmente un fenómeno conocido como puente de hielo puede apreciarse en las Cataratas del Niágara, que es una capa de hielo que se forma en la primer capa de agua; sin embargo, el agua continúa fluyendo por debajo de dicha capa de hielo.

Sin duda alguna la imagen que deja a la vista el clima gélido en las Cataratas del Niágara parecen sacadas de una película animada o de una película de ciencia ficción, pero se trata de un fenómeno completamente real.

Cataratas del Niágara congeladas ı Foto: X: @rainlvr737

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.