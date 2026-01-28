Ataque ruso mata a 5 civiles en tren

Un tren de pasajeros fue alcanzado por un ataque ruso en Jarkov, ayer.

Un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en el noreste de Ucrania dejó al menos cinco personas muertas, informaron fiscales ucranianos. El impacto ocurrió ayer cerca de una aldea de la región de Jarkov, cuando la unidad ferroviaria cubría la ruta entre Chop, en la frontera occidental con Hungría y Eslovaquia, y la ciudad de Barvinkove.

Las autoridades señalaron que un dron impactó directamente contra el tren y otros dos explotaron en una zona cercana. En el lugar se encontraron fragmentos de cinco cuerpos. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al menos dos vagones en llamas junto a una plataforma cubierta de nieve.

En ese sentifdo, el presidente Volodimir Zelenski calificó el atentado como “puro terrorismo” y afirmó que no existe justificación militar para un bombardeo contra un transporte civil. Indicó que el tren trasladaba a más de 200 pasajeros, incluidos 18 en el vagón alcanzado, aunque la fiscalía había reportado previamente 155 personas a bordo. Por su prte, el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba describió el hecho como un acto directo de terrorismo ruso.

Volodimir Zelenski advirtió que estos ataques socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y pidió a los aliados europeos aumentar la presión sobre Moscú.

Asimismo, más de 50 drones rusos bombardearon la ciudad de Odesa, donde murieron tres personas y más de 30 resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada y dos niñas.