Irán responde a EU que ‘se defenderá como nunca antes’ si es acorralado

Irán advirtió este miércoles que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero insistió en que si es atacado “se defenderá y responderá como nunca antes”, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el envío de una importante flota militar a la región de Oriente Próximo.
En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York respondió a las últimas amenazas de Donald Trump, que anunció una importante movilización naval en Oriente Próximo.
“Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”, señaló.
Asimismo, la delegación iraní recordó que las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak dejaron un balance de “7.000 vidas estadounidenses” perdidas y un “despilfarro de más de 7.000 millones de dólares”.
Donald Trump ha redoblado este miércoles la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque “mucho peor” que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
“Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que “es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’, que la enviada a Venezuela”, ha afirmado en un mensaje en redes sociales.
Según Donald Trump, “el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto” y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.
