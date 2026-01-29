Un Foro regional impulsa bloque latinoamericano

Jefes de estado antes de la ceremonia de condecoración del presidente de Brasil, en la Ciudad de Panamá, ayer.

La integración regional marcó el inicio de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, conocido como el Davos latinoamericano, que comenzó ayer en Panamá con llamados firmes de distintos mandatarios a construir una agenda común frente al nuevo orden mundial.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, en su calidad de anfitrión, exhortó a América Latina y el Caribe a conformarse como un “bloque único” para fortalecer su poder de negociación, defenderse ante posibles amenazas externas y consolidarse como un actor de equilibrio, diálogo y paz en el escenario global. Advirtió que el mundo se encamina hacia una diplomacia más realista, donde el peso regional será clave.

El Tip: A América Latina y el Caribe, una “región que lo tiene todo pero le falta mucho”, le llegó “la hora dejar de administrar el fracaso”, dijeron jefes de Estado en Panamá, ayer.

Mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó lo que calificó como uno de los mayores retrocesos históricos de la región: la fragmentación y la división en zonas de influencia. Criticó el uso de la fuerza como herramienta política y recordó periodos en los que Estados Unidos fue un socio para el desarrollo latinoamericano, en contraste con estrategias actuales que, dijo, profundizan tensiones.

Desde Colombia, Gustavo Petro propuso un “pacto por la vida y la libertad en las Américas”, iniciativa que adelantó presentará al presidente estadounidense Donald Trump en su próxima reunión bilateral. Petro subrayó el potencial estratégico de la región en energías limpias y planteó que ese recurso puede ser la base de una nueva relación hemisférica.

7 jefes de Estado reunidos en el Foro Económico

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, apostó por un enfoque pragmático y ofreció los puertos de su país a Chile como vía de conexión con Brasil, en un gesto orientado a fortalecer la cooperación regional y recomponer las relaciones diplomáticas.

Los líderes coincidieron en que América Latina y el Caribe cuentan con recursos estratégicos, biodiversidad, energía y potencial de crecimiento que se prodrán aprovechar mediante coordinación.