Abren en EU investigación por la muerte de Alex Pretti

Miles de personas protestaron, ayer, en Minneapolis y en varias ciudades de Estados Unidos

El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre el incidente en que Alex Pretti, el residente de Minneapolis murió baleado el sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza, informaron autoridades federales el viernes.

“Estamos examinando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió ese día y en los días y semanas previos a lo ocurrido”, indicó el subsecretario de Justicia Todd Blanche.

El Dato: Alex Pretti tenía un permiso estatal para portar legalmente un arma de fuego oculta. En ningún momento pareció tomarla, mostraron los videos difundidos.

Blanche no explicó por qué el Departamento de Justicia decidió abrir una investigación sobre el asesinato de Pretti, pero ha dicho que una investigación similar no está justificada en la muerte de Renee Good el 7 de enero, quien fue baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Sólo dijo que la División de Derechos Civiles no investiga todos los tiroteos de las fuerzas del orden y que debe haber circunstancias y hechos que lo “justifiquen”.

“El presidente Trump ha dicho repetidamente: ‘Por supuesto, esto es algo que vamos a investigar’”, declaró Blanche sobre el tiroteo de Pretti.

Blanche dijo durante la comparecencia que “un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia”, pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como “un evento trágico”.

3,400 Personas han sido detenidas en los operativos

Steve Schleicher, abogado que representa a los padres de Pretti, sostuvo que “el enfoque de la familia está en una investigación justa e imparcial que examine los hechos en torno a su asesinato”.

El Departamento de Seguridad Nacional también informó el viernes que el FBI encabezará la pesquisa federal.

Durante una entrevista en Fox News el jueves por la noche, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló por primera vez el cambio en la agencia que lideraba la investigación. Su departamento había indicado que Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de su departamento, encabezaría la indagación.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Investigaciones de Seguridad Nacional apoyará al FBI en la investigación. Por separado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que forma parte de Seguridad Nacional, realiza su propia pesquisa interna sobre el incidente.

Varios videos que surgieron del incidente muestra que el enfermero sólo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los agentes lo derribaron al suelo, y uno de ellos le quitaba a Pretti una pistola de la parte trasera de los pantalones y otro comenzaba a dispararle por la espalda.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump sugirió que los videos del incidente anterior socavaban la narrativa de que Pretti era un manifestante pacífico cuando fue abatido.

“El agitador y, quizás, insurreccionista, Alex Pretti, ha visto caer su reputación con el video recién publicado de él gritando y escupiendo en la cara de un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego pateando locamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, tan fuerte y violento, de hecho, que la luz trasera se rompió en pedazos. Fue una gran muestra de abuso y enojo, para que todos lo vieran, enloquecido y fuera de control. ¡El ¡El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, algo nada fácil de ser bajo esas circunstancias!”, indicó.

Llaman a huelga nacional contra redadas de Trump

› Redacción

MANIFESTANTES en todo Estados Unidos llamaron ayer a una huelga general bajo el lema de “no trabajar, no ir a la escuela, no comprar” como parte de una protesta nacional para oponerse a las contra la inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones tienen lugar en medio de una indignación generalizada por la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que fue baleado varias veces después de usar su teléfono celular para grabar a agentes de la Patrulla Fronteriza realizando una operación de control migratorio en Minneapolis.

El hecho reavivó el escrutinio sobre las tácticas de la administración tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, asesinada a tiros al volante de su vehículo por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“La gente de las Ciudades Gemelas ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO”, dijeron algunos de los muchos sitios web y páginas de redes sociales que promueven acciones en comunidades de todo EU.

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron clases de manera preventiva anticipando ausencias masivas. Muchas otras manifestaciones están planeadas para que estudiantes y otros se reúnan en centros de ciudades, capitolios estatales e iglesias en el país.

Justo afuera de Minneapolis, miles de personas marcharon ayer en Minneapolis, en la jornada de acción, bautizada “apagón nacional”, a pesar del frío gélido, con temperaturas bajo cero. Los manifestantes llegaron al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el sitio de protestas regulares en las últimas semanas.

Entre los participantes estaba la estrella del rock Bruce Springsteen, que cantó para el público una canción dedicada a la memoria de de Renee Good y Alex Pretti, los activistas abatidos.

Después de discursos de miembros del clero, los manifestantes marcharon hacia el área restringida de la instalación, abucheando a una línea de agentes para que “renuncien a sus trabajos” y “salgan de Minnesota”. Gran parte del grupo se dispersó más tarde después de que la policía local los amenazara con arrestarlos por bloquear la carretera.

En redes sociales se exhibieron videos de agentes federales arrestando a varias personas en Minneapolis, sin que se confirmara el número de detenidos.

Detienen y liberan a periodista

Por Redacción

EL PERIODISTA Don Lemon, quien difunde su labor en YouTube, fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles, California, después de cubrir una protesta contra redadas migratorias en una iglesia de Minnesota.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, fue detenido el jueves. El arresto se produjo después de que un juez rechazara la semana pasada el intento inicial de los fiscales de acusar al periodista. Otro informador independiente y dos participantes de la protesta fueron arrestados en Minnesota.

Los cuatro fueron acusados ​​de asociación delictuosa y de interferir con los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses durante la protesta del 18 de enero en la iglesia Cities, en St. Paul, donde un funcionario del ICE es pastor. Durante su programa en línea desde la iglesia, dijo repetidamente: “No estoy aquí como activista. Estoy aquí como periodista”. Describió la escena frente a él y entrevistó a feligreses y manifestantes.

Lemon fue liberado este viernes sin tener que pagar fianza después de que un juez federal ordenara su liberación.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump y esta administración, tienen el derecho de practicar su religión de manera libre y segura. Y si no he sido clara ya, si violan ese derecho sagrado, vamos tras ustedes”.