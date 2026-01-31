Migrante mexicano detenido por ICE sufre fractura craneal; agentes aseguran que se hirió solo

Vista de las urgencias del Centro Médico del Condado de Hennepin, en Minneapolis

Un migrante mexicano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota fue hospitalizado con múltiples fracturas craneales y hemorragias cerebrales, y la versión inicial de los agentes sobre cómo ocurrieron las lesiones ha generado controversia entre el personal médico y en documentos judiciales.

El hombre, Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años, fue arrestado el 8 de enero cerca de un centro comercial en St. Paul, un día después de uno de los enfrentamientos letales entre agentes migratorios y civiles en la región.

Según documentos judiciales presentados por sus abogados, los agentes del ICE afirmaron que Castañeda Mondragón intentó huir mientras estaba esposado y se lanzó “intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos”, causando sus lesiones.

TE RECOMENDAMOS: Frenan la deportación Suspende corte de EU deportación de familia ecuatoriana durante proceso de asilo

Sin embargo, esta explicación fue rechazada por enfermeras y médicos del Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC) en Minneapolis, quienes aseguraron que la forma y gravedad de las fracturas no coinciden con una caída o impacto voluntario contra una pared.

Vista de las urgencias del Centro Médico del Condado de Hennepin, el 30 de enero de 2026, en Minneapolis ı Foto: AP

Tras su arresto, Castañeda Mondragón fue llevado primero a un centro de procesamiento del ICE y, aproximadamente cuatro horas después, trasladado a la sala de urgencias de un hospital en los suburbios de Edina con hinchazón, hematomas y sangrado. Una tomografía reveló al menos ocho fracturas en el cráneo y hemorragias en varias áreas del cerebro, motivos por los cuales fue transferido al HCMC para atención especializada.

Durante parte de su estancia en el hospital, los agentes del ICE permanecieron a su lado, incluso insistiendo en mantenerle esposado a la cama, lo que provocó enfrentamientos con el personal médico sobre los protocolos de atención.

Mientras que los agentes migratorios sostienen que el propio detenido se causó las heridas al intentar escapar, el personal sanitario y un grupo de médicos consultados por AP señalaron que las lesiones eran incompatibles con esa explicación, incluso desde un punto de vista médico básico. Los trabajadores manifestaron que el relato de los agentes fue inconsistente con cómo se producen fracturas en múltiples zonas del cráneo.

Según sus abogados, Castañeda Mondragón entró a Estados Unidos con documentos de inmigración válidos en 2022 y fundó una empresa en St. Paul un año después. No tenía antecedentes penales y, en escritos judiciales, sus representantes alegaron que fue seleccionado arbitrariamente por agentes migratorios, en parte por su apariencia física y porque hablaba español.

Más de dos semanas después de su arresto, un juez federal ordenó su liberación, alegando que se debía respetar el estado de derecho en todos los casos. Posteriormente fue dado de alta del hospital y ya no está bajo custodia del gobierno federal, de acuerdo con documentos presentados por la fiscalía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL