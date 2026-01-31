Trump a Irán: hay un límite para alcanzar acuerdo

El presidente Donald Trump, ayer, en un evento en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán busca alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar, en el contexto de un aumento de la presencia militar estadounidense en la región, y que ha establecido un plazo para que Teherán responda, aunque no precisó públicamente de cuánto tiempo dispone.

En declaraciones desde el Despacho Oval, señaló: “Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, indicó el mandatario, añadiendo que solo las autoridades iraníes conocen con certeza el límite de tiempo impuesto.

Al ser cuestionado sobre si había dado un plazo, respondió: “Sí, lo hice. Sólo ellos lo saben con certeza (cuál es). Esperemos que logremos llegar a un acuerdo. Si es así, tanto mejor. Si no lo es, ya veremos qué ocurre”.

El mandatario advirtió: “Una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela. No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio”.

En tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes y redes financieras vinculadas a Teherán por su papel en lo que califican de la “represión violenta” de las protestas, incluido su ministro del Interior y altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que su país está listo para el diálogo para resolver tensiones, pero que no hay planes concretos para “reunirse con los estadounidenses”.

“Estamos listos para negociaciones justas y equitativas. Para tales negociaciones, primero deben hacerse arreglos, tanto en cuanto a la forma de las conversaciones como al lugar de las mismas, y sobre el tema de las conversaciones. La República Islámica de Irán, así como está lista para negociaciones, también está lista para la guerra”, añadió.