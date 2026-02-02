Agentes de Seguridad Nacional en Minneapolis usarán cámaras corporales: Kristi Noem

Agentes federales en Minneapolis el 17 de enero del 2026.

La titular del Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem informó que todos los agentes del departamento que forman parte de las redadas migratorias en Minneapolis, incluidos los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, recibirán de inmediato cámaras corporales.

Se trata de la más reciente repercusión tras la indignación generalizada por la muerte a tiros de dos ciudadanos de Estados Unidos a manos de agentes federales.

Noem hizo el anuncio en la plataforma de redes sociales X (antes Twitter), en donde la secretaria de Seguridad Nacional aseguró que el programa de cámaras corporales se extenderá a nivel nacional a medida que se disponga de fondos.

“Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, anunció Noem.

I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis.



As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide. We will rapidly acquire and deploy body… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 2, 2026

Minneapolis ha sido objeto de un intenso escrutinio sobre la conducta de los agentes migratorios después de que abatieron a tiros a dos ciudadanos de Estados Unidos que protestaban contra las redadas migratorias en la ciudad.

Los críticos han intensificado sus llamados en las últimas semanas para que el DHS obligue a todos sus agentes migratorios a portar cámaras corporales.

En el año 2022, el expresidente Joe Biden ordenó que todos los agentes federales en labores de seguridad portaran cámaras corporales como parte de una orden ejecutiva que incluía otras reformas policiales, sin embargo, el presidente Donald Trump rescindió esa orden poco después de comenzar su segundo mandato.

Durante su vuelo de Florida a Washington, un reportero le preguntó a Trump si pensaba que era positivo tener muchas cámaras para captar los incidentes con las fuerzas del orden.

“Creo que ayudaría a las fuerzas del orden, pero tendría que hablar con ellos”, dijo Trump.

Oficiales del ICE de EU realizan detenciones en Minneapolis, Minnesota, EU, el 6 de enero de 2026. ı Foto: Reuters

