Laura Fernández toma ventaja en elección tica

Los primeros resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Costa Rica colocan a Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, al frente de la contienda tras la jornada electoral celebrada ayer, caracterizada por una participación ciudadana superior a la de procesos recientes. Con el 85.41 por ciento de las juntas receptoras de votos escrutadas, Fernández obtiene el 48.70 por ciento de los sufragios, hasta el cierre de esta edición, de acuerdo con cifras oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El Dato: La presidenta del TSE, Eugenia Zamara, llamó a respetar la voluntad de las urnas y subrayó el carácter institucional del proceso electoral al dar por concluida la jornada.

En segundo lugar se ubica Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional, con el 33.20 por ciento, mientras que Claudia Robles, de Coalición Agenda Ciudadana, alcanza el 4.08 por ciento. De confirmarse esta tendencia en el avance del conteo, la aspirante oficialista podría imponerse en primera vuelta, ya que la legislación electoral costarricense establece que un candidato debe superar el 40 por ciento de los votos válidos para evitar una segunda ronda, programada, en caso necesario, para el próximo 5 de abril.

La participación electoral fue del 66.96 por ciento, una cifra que supera la registrada en los comicios de 2022, cuando no alcanzó el 60 por ciento. Este aumento fue interpretado por autoridades electorales y analistas como una señal de movilización ciudadana en una elección considerada clave para el rumbo político del país. En total, 3.7 millones de costarricenses estaban convocados a ejercer el voto, que es obligatorio por ley, aunque la ausencia no conlleva sanciones.

El Tip: LA CANDIDATA oficialista también defendió la venta de activos estatales, como el Banco de Costa Rica, así como la construcción de un tren eléctrico metropolitano.

Fernández, de 39 años, aspira a gobernar Costa Rica durante el periodo 2026-2030 y a dar continuidad al proyecto político del presidente Rodrigo Chaves, quien no pudo postularse a la reelección inmediata debido a la restricción constitucional que obliga a esperar ocho años para volver a competir por el cargo. La candidata se presentó durante la campaña como la heredera política del mandatario, cuya imagen positiva supera el 58 por ciento, según encuestas citadas reiteradamente por el oficialismo.

En esta elección participaron 20 aspirantes presidenciales, aunque 19 de ellos registraban intenciones de voto inferiores al 10 por ciento en los sondeos previos. La jornada transcurrió con normalidad: las urnas abrieron a las 6:00 horas y cerraron a las 18:00, con 7 mil 154 juntas receptoras habilitadas en todo el país, además de mesas especiales instaladas en centros penitenciarios, hogares de ancianos y sedes en el extranjero.

Además de la Presidencia, los votantes eligieron a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, un componente fundamental para la gobernabilidad del próximo Ejecutivo. El oficialismo ha insistido en la necesidad de alcanzar una mayoría calificada que le permita impulsar reformas estructurales sin bloqueos institucionales.

La campaña estuvo marcada por la preocupación ciudadana ante el aumento de la inseguridad, identificada como el principal problema nacional debido al incremento de homicidios asociados, en su mayoría, a disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico. En ese contexto, Fernández centró su mensaje en una política de “mano dura” contra el crimen organizado, con propuestas que incluyen la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas conflictivas, reformas al Poder Judicial y a la legislación penal, así como la finalización de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de El Salvador.