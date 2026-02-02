Venezuela hace su primera exportación de gas licuado

UN PETROLERO está anclado cerca de la refinería El Palito de PDVSA, el 27 de enero.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ayer la salida del primer buque con gas licuado de petróleo (GLP) destinado a la exportación, un hecho que calificó como histórico para el país. La embarcación Chrysopigi Lady zarpó con el primer cargamento de este combustible, sin que hasta el momento se haya informado cuál será el país de destino.

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez señaló que, junto con los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se concretó por primera vez la exportación de gas licuado de petróleo. El anuncio se produce dos semanas después de que la funcionaria informara sobre la firma de un acuerdo de comercialización, del cual no se han revelado detalles como la duración ni las partes involucradas.

Desde hace meses, el Gobierno venezolano había señalado que gestionaba este proceso, aun cuando la industria petrolera permanece bajo sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2019. En ese contexto, el pasado jueves la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, con el objetivo de incentivar la inversión privada y extranjera en el sector energético.

El Tip: Machado dijo que la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, es “incapaz” de generar confianza o estabilidad.

La reforma abre la participación de capital privado en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento, además de permitir la resolución de controversias mediante mediación o arbitraje. Estos cambios se aprobaron después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y tras el acuerdo de 500 millones de dólares alcanzado este mes entre Washington y Caracas.

Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado afirmó que no considera que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, debido a la presión que Estados Unidos ejerce sobre el Gobierno interino. En entrevista con CBS, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que, en el contexto actual, el chavismo no se atrevería a atentar contra ella.

25 por ciento de arancel pagan países que compran petróleo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría propiciar un acercamiento entre el chavismo y la oposición, mientras que la embajadora Laura Dogu llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada desde hace siete años.