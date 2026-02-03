Magnate demandará a Trevor Noah

EL MANDATARIO estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el presentador de los Premios Grammy, Trevor Noah, y lo amenazó con emprender acciones legales tras una broma realizada durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles, en la que el comediante insinuó que el magnate había estado en la isla del fallecido millonario Jeffrey Epstein.

A través de su red social Truth Social, el republicano calificó a Noah como un “pobre, patético, sin talento y tonto presentador” y aseguró que enviará a sus abogados para demandarlo por difamación. Donald Trump negó de manera tajante haber visitado la isla de Epstein y sostuvo que nunca antes había sido acusado de ello, “ni siquiera por los medios de comunicación falsos”.

Durante la gala, Noah ironizó sobre las aspiraciones de Trump respecto a Groenlandia y dijo que, “desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”. El presidente afirmó que desconoce si Clinton estuvo en ese lugar, pero reiteró que él jamás lo hizo y exigió al comediante “aclarar sus hechos” de inmediato.

Asimismo, descalificó a los Grammy, a los que calificó como “lo peor” y “prácticamente imposibles de ver”, además de comparar negativamente a Noah con Jimmy Kimmel. La ceremonia estuvo marcada por protestas contra la política migratoria del Gobierno, con pronunciamientos de artistas como Bad Bunny y Billie Eilish.