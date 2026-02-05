Bill Gates admite error por trato con Jeffrey Epstein

Bill Gates en el Foro Global anual de Bloomberg Philanthropies en Manhattan, el 24 de septiembre de 2025.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció públicamente que fue “un insensato” al mantener contacto con el financista y delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, luego de que la semana pasada se hicieran públicos más de tres millones de páginas adicionales relacionadas con el empresario fallecido, acusado de abuso sexual infantil. Se trata de la primera declaración directa de Gates tras la difusión de los nuevos documentos.

En entrevista con Nine News Australia, el multimillonario tecnológico negó haber cometido alguna irregularidad y afirmó que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein. Sostuvo que los señalamientos que aparecen en los archivos, incluidos correos electrónicos de 2013 en los que Epstein se atribuía supuestas relaciones extramaritales y problemas de salud del empresario, son falsos.

El Tip: Bill y Hillary Clinton, cuyos nombres también aparecen en los archivos de Epstein, dijeron que habían acordado testificar ante el Congreso de EU.

Bill Gates explicó que conoció a Jeffrey Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones con el supuesto objetivo de explorar posibles donaciones para proyectos de salud global. Sin embargo, calificó ese vínculo como un “callejón sin salida” y reiteró que fue un error haber confiado en él. También negó de manera categórica haber visitado la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes o haber tenido conductas inapropiadas.

El empresario afirmó que uno de los correos citados en los archivos nunca fue enviado y que Jeffrey Epstein se lo habría escrito a sí mismo, lo que interpretó como un posible intento de difamación o extorsión. “No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, declaró.

Las declaraciones se producen un día después de que su exesposa, Melinda French Gates, señalara que su exmarido tenía “cuestiones que explicar” sobre esos vínculos. La filántropa expresó una profunda tristeza por la publicación de los documentos y dijo sentirse aliviada de haberse alejado de ese entorno tras su divorcio en 2021.