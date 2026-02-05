Cuba descarta negociar modelo ante Washington

Pedro Romero, un mecánico, arregla un automóvil en la calle de La Habana, el pasado 30 de enero.

El Gobierno de Cuba manifestó ayer su disposición a entablar un diálogo “significativo” con Estados Unidos aunque dejó claro que ese acercamiento no incluirá ninguna discusión sobre su sistema de gobierno. La postura fue expuesta por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, en declaraciones a CNN, en un contexto marcado por el endurecimiento de la presión estadounidense sobre la isla.

El diplomático subrayó que La Habana no aceptará condicionamientos que impliquen revisar su marco constitucional. “No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó. Añadió que, hasta ahora, no existe un diálogo bilateral formal, aunque sí han ocurrido intercambios de mensajes vinculados a los más altos niveles del Gobierno cubano.

Las declaraciones se producen días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresara que a su país “le encantaría ver” un cambio de régimen en Cuba, aun cuando reconoció que Washington no necesariamente actuaría de manera directa para lograrlo. A su vez, la administración del presidente Donald Trump intensificó su estrategia de presión mediante acciones dirigidas a restringir el suministro energético de la isla.

Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, al considerar que el Gobierno cubano representa una “amenaza extraordinaria” por su alineación con actores que Washington califica como hostiles. De Cossío rechazó tajantemente ese argumento. “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. No es agresiva, no es hostil, no alberga terrorismo ni patrocina el terrorismo”, sostuvo.

“Lo que sufre Cuba es equivalente a una guerra en términos de medidas económicas coercitivas”, afirmó el viceministro. En este escenario, el magnate declaró que La Habana podría evitar un colapso total si alcanza un “acuerdo”, que eventualmente incluiría la devolución de propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.

Asimismo, el Gobierno cubano busca respaldo entre sus aliados tradicionales. El canciller Bruno Rodríguez realizó una gira no anunciada previamente por Vietnam y China, además de sostener una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Vietnam reiteró su apoyo político y económico, mientras China aprobó una ayuda emergente que incluye asistencia financiera y un donativo de 60 mil toneladas de arroz.

Rusia, por su parte, reafirmó su rechazo a cualquier presión económica o militar contra Cuba y alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria. En tanto, los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping coincidieron en mantener la cooperación con La Habana pese a las presiones de Estados Unidos.

La preocupación también llegó a Naciones Unidas. El secretario general, António Guterres, advirtió que la situación en Cuba podría “colapsar” si continúa el embargo petrolero. “El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba”, señaló su portavoz, al reiterar el llamado al diálogo y al respeto del derecho internacional.

Pese a la escalada de tensiones, De Cossío insistió en que la cooperación es una alternativa viable para ambas partes. “Si Estados Unidos quiere cooperación en la lucha contra el narcotráfico, Cuba puede ayudar”, afirmó, al recordar que esa colaboración ya ha ocurrido en el pasado.