Acusa EU a China de realizar ensayos nucleares en secreto

En la imagen, Thomas DiNanno, Subsecretario de Estado de EU, y Shen Jian, embajador de China ante la ONU

Estados Unidos acusó ayer a China ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de realizar ensayos nucleares secretos, justo después de pedir la inclusión del país asiático en eventuales negociaciones de un nuevo tratado de no proliferación con Rusia.

“Hoy puedo revelar que el gobierno estadunidense sabe que China realizó ensayos nucleares”, inclusive preparativos de una potencia de “varios centenares de toneladas”, declaró el subsecretario de Estado encargado del control de armamentos, Thomas DiNanno, en la Conferencia de Desarme en la sede de Ginebra.

El Dato: Según Marco Rubio, desde 2020 China ha aumentado su arsenal de armas nucleares de poco más de 200 a más de 600 y está en camino de tener más de mil ojivas para 2030.

Señaló que el ejército de China “buscó ocultar las pruebas al oscurecer las explosiones nucleares” utilizando un “método tendiente a reducir la eficacia de la vigilancia sísmica porque reconoce que estas pruebas violan los compromisos de prohibición de pruebas”.

De acuerdo con DiNanno, China realizó un ensayo nuclear de ese tipo el 22 de junio de 2020. Estas acusaciones llegan después de que el funcionario presentara un plan de negociaciones tripartitas con China y Rusia para establecer nuevos límites a las armas.

Beijing rechazó las acusaciones y los esfuerzos para que se una a un acuerdo de no proliferación. El embajador de China, Shen Jian, rechazó lo que calificó como “narrativas falsas y acusaciones infundadas por parte de EU”, diciendo que “cumplimos con nuestro compromiso de suspender las pruebas nucleares”.

1,550 Ojivas en 700 sistemas de lanzamiento era el límite para EU y Rusia

“La continua exageración de EU sobre la expansión del arsenal nuclear de China tiene como objetivo esencialmente desviar su propia responsabilidad por el desarme nuclear y buscar excusas para promover la hegemonía nuclear”, dijo Shen.

Afirmó que “en esta etapa, China no participará en negociaciones de desarme nuclear” porque sus capacidades nucleares “no están en la misma escala que las de EU o Rusia”.

Shen dijo que Beijing lamenta la expiración del Nuevo START e instó a Washington a aceptar la oferta de Moscú de adherirse a los límites del tratado y reanudar rápidamente las conversaciones nucleares con Rusia.

El tratado Nuevo START expiró el jueves, dejando sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

En ese contexto, el Kremlin señaló ayer que negociadores de Rusia y EU analizaron la expiración del último pacto nuclear que mantenían ambos países y acordaron la necesidad de iniciar rápidamente conversaciones sobre control de armas.

Negociadores rusos y estadounidenses hablaron del futuro del control de armas nucleares en los Emiratos Árabes Unidos, donde las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense mantuvieron dos días de conversaciones sobre un acuerdo de paz en Ucrania, declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Hay un entendimiento, y hablaron de ello en Abu Dabi, de que ambas partes asumirían posturas responsables, y ambas partes se dan cuenta de la necesidad de iniciar conversaciones sobre el tema lo antes posible”, dijo Peskov.

Cuando se le preguntó sobre un informe de Axios donde se afirma que negociadores rusos y estadounidenses analizaron un posible acuerdo informal para observar los límites del pacto durante al menos seis meses, Peskov respondió que cualquier extensión de este tipo sólo podría ser formal: “Es difícil imaginar cualquier extensión informal en este ámbito”.

El presidente estodounidense, Donald Trump, ha indicado que le gustaría mantener límites en las armas nucleares, pero quiere que China participe en un posible nuevo tratado. Su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha declarado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hace lo mismo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que China debería formar parte de un posible nuevo tratado nuclear: “Un acuerdo de control de armas que no tenga en cuenta la expansión del arsenal de China, apoyada por Rusia, sin duda hará que EU y nuestros aliados estemos menos seguros”.