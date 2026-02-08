Cuba advierte a aerolíneas falta de combustible a partir de este 9 de febrero

El gobierno de Cuba lanzó una advertencia a las aerolíneas internacionales que operan en la isla: a partir de este lunes la nación se quedará sin combustible para la aviación, una situación que podría afectar rutas, frecuencias y horarios de vuelos, al menos a corto plazo.

De acuerdo con información de agencias internacionales, la notificación fue enviada días antes del 9 de febrero, cuando autoridades cubanas comunicaron que la escasez del combustible Jet A-1, tipo de queroseno utilizado por la mayoría de aeronaves comerciales, obligará a detener el suministro a las aerolíneas que vuelan hacia y desde el país.

Esta advertencia se produce en medio de una crisis energética prolongada, agravada por la reducción de importaciones de petróleo y derivados. El Gobierno cubano vincula la falta de combustible con lo que describe como “asedio petrolero” por parte de Estados Unidos, que ha presionado a países suministradores y ha impuesto sanciones que limitan el acceso de la isla a crudo y carburantes en el mercado internacional.

🇨🇺 | URGENTE — El régimen cubano acaba de informar a las aerolíneas que en las próximas 24 horas se quedarán sin combustible para los aviones. pic.twitter.com/Z8EZdXFmYQ — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 8, 2026

Las aerolíneas afectadas aún no han publicado cómo enfrentarán la situación, aunque se espera que en los próximos días anuncien ajustes en sus operaciones o la reconfiguración de itinerarios. Las principales conexiones afectadas son vuelos entre Cuba y destinos como Florida (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), Madrid, Ciudad de México, Mérida, Cancún, Ciudad de Panamá, Bogotá, Santo Domingo y Caracas, entre otros.

Por su parte, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba a través de dos embarcaciones de la Armada de México.

El gobierno federal subrayó que esta acción se inscribe en la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina, y recordó que en meses recientes también se ha brindado apoyo humanitario a países afectados por incendios, inundaciones y desastres naturales.

Buques de la Armada de México zarparon desde Veracruz con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba. ı Foto: SRE

