Cuba advierte a aerolíneas falta de combustible a partir de este 9 de febrero

Las aerolíneas afectadas aún no han publicado cómo enfrentarán la situación; se ha vinculado la falta de combustible con lo que describe como un “asedio petrolero”

Buque granelero Federal Spey, con bandera cubana, en la bahía de La Habana, Cuba
Buque granelero Federal Spey, con bandera cubana, en la bahía de La Habana, Cuba Foto: AP
Mariel Caballero

El gobierno de Cuba lanzó una advertencia a las aerolíneas internacionales que operan en la isla: a partir de este lunes la nación se quedará sin combustible para la aviación, una situación que podría afectar rutas, frecuencias y horarios de vuelos, al menos a corto plazo.

De acuerdo con información de agencias internacionales, la notificación fue enviada días antes del 9 de febrero, cuando autoridades cubanas comunicaron que la escasez del combustible Jet A-1, tipo de queroseno utilizado por la mayoría de aeronaves comerciales, obligará a detener el suministro a las aerolíneas que vuelan hacia y desde el país.

Esta advertencia se produce en medio de una crisis energética prolongada, agravada por la reducción de importaciones de petróleo y derivados. El Gobierno cubano vincula la falta de combustible con lo que describe como “asedio petrolero” por parte de Estados Unidos, que ha presionado a países suministradores y ha impuesto sanciones que limitan el acceso de la isla a crudo y carburantes en el mercado internacional.

Las aerolíneas afectadas aún no han publicado cómo enfrentarán la situación, aunque se espera que en los próximos días anuncien ajustes en sus operaciones o la reconfiguración de itinerarios. Las principales conexiones afectadas son vuelos entre Cuba y destinos como Florida (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), Madrid, Ciudad de México, Mérida, Cancún, Ciudad de Panamá, Bogotá, Santo Domingo y Caracas, entre otros.

Por su parte, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México envió más de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba a través de dos embarcaciones de la Armada de México.

El gobierno federal subrayó que esta acción se inscribe en la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina, y recordó que en meses recientes también se ha brindado apoyo humanitario a países afectados por incendios, inundaciones y desastres naturales.

Buques de la Armada de México zarparon desde Veracruz con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba.
Buques de la Armada de México zarparon desde Veracruz con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba. ı Foto: SRE

