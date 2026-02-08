Liberan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina, tras casi 9 meses preso

El político venezolano Juan Pablo Guanipa, afín a la oposición y cercano a la líder María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras casi nueve meses en prisión, en el marco de las liberaciones de presos políticos que ha anunciado el gobierno del país sudamericano.

En redes sociales, Guanipa Villalobos compartió un mensaje en video en donde anunció que fue puesto en libertad después de año y medio, es decir, “diez meses escondido y casi nueve meses aquí detenido”.

Juan Pablo Guanipa, quien ocupó varios cargos en la política venezolana hasta ser reportado desaparecido en mayo de 2025, aseguró que, tras su liberación, “hay mucho de qué hablar del presidente y futuro de Venezuela”.

Aquí estamos, en libertad, después de año y medio. Diez meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante Juan Pablo Guanipa, político opositor venezolano



La liberación de Guanipa fue celebrada por otros personajes cercanos, como la líder opositora María Corina Machado, quien, en redes sociales, escribió: “Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos”.

Juan Pablo Guanipa fue vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2020 a 2021, fue diputado a la misma de 2016 a 2021 y fue electo gobernador del Estado Zulia, hasta que fue destituido en 2017, después de lo cual ocupó el cargo Magdely Valbuena, cercana al depuesto presidente Nicolás Maduro.

Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!! @JuanPGuanipa pic.twitter.com/aZKjYH83q3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

Liberan a 11 presos políticos, informa Foro Penal

La liberación de Guanipa ocurrió en el marco de la excarcelación de 11 presos políticos en Venezuela este domingo, según confirmó la ONG Foro Penal, la cual ha llevado el conteo de las personas puestas en libertad desde el inicio de la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

#8feb 3:00pm (Venezuela) 11 excarcelaciones de presos políticos verificadas producidas el día de hoy @foropenal. Estamos verificando otras — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 8, 2026

De acuerdo con un mensaje publicado por Alfredo Romero, presidente de la ONG, se acreditó que este domingo fueron excarcelados 11 presos políticos, mientras que otras liberaciones siguen bajo verificación.

Entre las 11 personas liberadas se encuentran el ya mencionado Juan Pablo Guanipa, así como el sindicalista Robert Franco.

La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos donde nunca debieron haber pasado. La libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, es un derecho fundamental.



Estas… — Edmundo González (@EdmundoGU) February 8, 2026

A propósito, el también líder opositor y excandidato presidencial, Edmundo González, celebró las excarcelaciones, pero consideró que son insuficientes, pues, dijo, es necesario combatir “las medidas restrictivas, amenazas o vigilancia” que persisten en el sistema.

