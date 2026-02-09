Trump amenaza con bloquear apertura de puente entre Canadá y Estados Unidos

Donald Trump amenazó este lunes con impedir la apertura de un cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, a menos que Ottawa ceda la mitad de la propiedad del puente y cumpla con una lista de exigencias.

En su plataforma Truth Social, el republicano reiteró que Canadá ha “tratado a Estados Unidos de manera muy injusta durante décadas”, motivo por el que, según él, deberían poseer la mitad del Puente Internacional Gordie Howe, que conecta Windsor, en Ontario, y Detroit, en Michigan.

“Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad ”, dijo. “Los ingresos generados gracias al mercado estadounidense serán astronómicos”.

El puente fue financiado por el gobierno de Canadá, que recuperará el costo de la construcción a través del cobro de peajes en el lado canadiense durante 30 años. La construcción comenzó en 2018 y el cruce está a punto de completarse.

Trump reprochó que el puente no tiene materiales estadounidenses , como el acero, y señaló que Canadá está esperando un permiso estadounidense para su operación.

“El gobierno canadiense espera que yo, como presidente de Estados Unidos, les permita simplemente ‘aprovecharse de Estados Unidos’. ¿Qué obtiene Estados Unidos? ¡Absolutamente nada!“, reclamó.

“Los aranceles que Canadá nos cobra por nuestros productos lácteos han sido inaceptables durante muchos años, poniendo a nuestros agricultores en un gran riesgo financiero”, declaró. “No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos. Iniciaremos las negociaciones inmediatamente”, añadió.

cehr