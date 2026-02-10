Washington rechaza anexión de Israel sobre la Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opone a cualquier intento de anexión de Cisjordania ocupada por parte de Israel, al considerar que la estabilidad de ese territorio es clave para la seguridad israelí y para avanzar hacia la paz regional, informó ayer un funcionario de la Casa Blanca. “Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y está en línea con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”, señaló el funcionario, citado por la agencia Reuters. La postura de Washington se dio a conocer en medio de una creciente condena internacional por nuevas medidas adoptadas por el gobierno israelí que amplían su control sobre territorio palestino ocupado.

El Tip: Trump había rechazado la anexión en 2025 y reiteró que no permitirá una medida así, previo a su reunión con Netanyahu.

El domingo, el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron decisiones que facilitan a ciudadanos israelíes la compra de tierras en Cisjordania y otorgan mayores facultades a las autoridades para intervenir en zonas bajo administración palestina. De acuerdo con el derecho internacional, los asentamientos en territorios ocupados son ilegales. Ocho países de mayoría musulmana, Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, denunciaron las medidas al considerar que buscan imponer “una soberanía israelí ilegal” y acelerar la anexión del territorio, además del desplazamiento de la población palestina.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó las acciones como “desestabilizadoras” y advirtió que erosionan la viabilidad de una solución de dos Estados. Reino Unido y España también se sumaron a las críticas. Londres exigió a Israel revertir de inmediato la decisión y subrayó que cualquier alteración unilateral de la composición geográfica o demográfica de Palestina contraviene el derecho internacional.

8 países se oponen a la anexión de Cisjordania

Según ministros israelíes, el gabinete de seguridad derogó una ley vigente desde antes de 1967 para hacer públicos los registros de tierras y eliminar requisitos administrativos, lo que facilitaría nuevas adquisiciones para colonos judíos.